Most kaptuk a hírt: kórházba került Pásztor Erzsi

Nemrég érkezett a hír, hogy kórházba került Pásztor Erzsi. A 89 éves, Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő korábban sikeresen legyőzte a hasnyálmirigyrákot, és a közelmúltban úgy nyilatkozott, tökéletesen jól érzi magát.
Sajtóinformációk szerint Pásztor Erzsi egy hetet töltött a Honvédkórházban, ahol infúziós kezelést kapott, mielőtt hazaengedték: azóta szerencsére már jól érzi magát, igyekszik kipihenni magát. Azzal kapcsolatban viszont, hogy pontosan miért kellett befeküdnie a kórházba, nem osztott meg információkat.
Legyen elég annyi, hogy megpróbáltak fel- és megerősíteni, hiszen vérszegény vagyok, és folyamatos vashiánnyal küzdök. Talán az infúziós kezelés és az orvosi beavatkozás segít majd, hiszen a körülményekhez képest már jobban vagyok, és egy hét után hazaengedtek. Maradt el előadás a betegségem miatt, de szerencsére ezt is sikerült megoldani
- árulta el a művésznő egy hazai lapnak.
