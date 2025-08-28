Pásztor Erzsi könnyfakasztó vallomása: Nagyon leépültem! - Videó

Nemrég érkezett a hír, hogy kórházba került Pásztor Erzsi. A 89 éves, Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő korábban sikeresen legyőzte a végbélrákot, és a közelmúltban úgy nyilatkozott, tökéletesen jól érzi magát.

Sajtóinformációk szerint Pásztor Erzsi egy hetet töltött a Honvédkórházban, ahol infúziós kezelést kapott, mielőtt hazaengedték.

Vashiány, gyengeség, vitaminhiány, fogyás, vérszegénység... Nincs jól Pásztor Erzsi, akit azért kerestünk föl csütörtök délelőtt, mert aggasztó cikkek jelentek meg a napokban az állapotáról és arról, hogy kórházba került. Az ország Janka nénije most mindent elmond az elmúlt időszak megpróbáltatásairól és persze arról is, hogy mekkora a baj, meg hogy van most éppen.

További részetek a Tények riportjában: