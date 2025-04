Pásztor Erzsi kiakadt a betegségéről szóló hírek miatt: „Menjenek a fenébe!”

Valóban fogytam, de én erről nem nyilatkoztam senkinek. Most már teljesen tele vagyok azzal, hogy a rossz híreket úgy írják, minthogyha már a szememet is lefogták volna. Nem volt publikus, hogy fogytam és ízléstelennek tartom, hogy egyes újságírók felhívnak, kérdeznek valami egészen más témában, majd lehozzák a fogyásom hírét. Mikor pedig azt mondom bizonyos dolgokra, hogy ez nem publikus, azt úgy is gondolom, mindezek ellenére pedig tele van velem a sajtó. Tapintatlanok. Milyen újságírók, kik ezek?