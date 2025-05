Hatalmas dráma a döntőben, ez a páros A Nagy Duett győztese

A szórakoztató show-műsor 7 év után tért vissza a TV2 képernyőjére, és 9 héten át tartotta izgalomban a nézőket, és persze a versenyzőket. Volt minden az elmúlt hetekben A Nagy Duett adásaiban, hatalmas bejelentések, könnyek, nagy nevetések, de ma győztest hirdettek.

A Nagy Duett döntője nem várt izgalmakat tartogatott Fotó: TV2

Nagy Duett 2025: Brasch Bence most is majdnem lemaradt

Hiába az elmúlt hetek fáradalma, mindent beleadtak a visszatérő műsor döntősei, műsorvezetői az utolsó adásba, hogy a nézők jól szórakozzanak. A Nagy Duett döntőjében bár a zsűri természetesen most is mondott véleményt, de pontokat már nem adtak, a nézők kezében volt a három döntős: Nótár Mary-Aurelio, Hegyes Berci-Mihályfi Luca, Lékai-Kiss Ramóna-Brasch Bence sorsa, akik most is két-két dallal álltak színpadra.

Először Hegyes Berci és Mihályfi Luca alapozta meg a hangulatot a ValMar Éget a nap című dalával, majd Aurelio és Nótár Mary robbantott bombát mulatós mixükkel. Mivel Brasch Bence a múlt héthez hasonlóan most is színházi előadás után érkezett meg, így újra Lucáék következtek, majd újra Aurelióék léptek színpadra, tetőfokára hágott az izgalom.

Lékai-Kiss Ramiék léptek utolsóként színpadra, először a Kislány a zongoránál, majd az Accalari bomba dalokkal. A hatodik versenyprodukció után összesítették a beérkezett szavazatokat, kihirdették a bronzérmest, akik nem vártan Mihályfi Luca és Hegyesi Berci voltak. Utána lenullázták a szavazatokat és jött a mindent eldöntő végső szavazás, aminek eredménye:

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence a Nagy Duett győztes párja, gratulálunk!

