„Micsoda duó” - Mihályfi Luca és Hegyes Berci legújabb képe túl forróra sikeredett

Hegyes Berci és Mihályfi Luca kettősét az ország még a Dancing with the Stars során ismerte meg, amikor is a fiatalok a showműsorban minden egyes alkalommal azért léptek táncparkettre, hogy a győzelemig táncolják magukat. Bár végül nem ők nyertek, egymás szívét elrabolták. Szerelmük töretlen, sőt A Nagy Duettben újra próbára tették magukat. Érzéseik pedig csak úgy sugároznak azóta is...

Ők az új álompár / Fotó: MATE KRISZTIAN / Hot magazin

A műsorok során végig lehetett látni rajtuk, mekkora az összhang. Ez pedig továbbra is így van, hiszen ahol lehet, támogatják egymást. Nem csoda tehát, hogy a profi táncos elkísérte Lucát siófoki fellépésére, hogy a színpad mellől drukkoljon neki.

Backstage pillanatok

- osztott meg egy közös fotót Berci, amelyen Luca már szexi fellépőszettjében pózol. Miniruhája szinte semmit nem hagy a képzeletre, de rajongóik nem is bánják ezt.

Szeretem, amikor dögös emberek dögös emberekkel randiznak.

"Micsoda duó."

Szépségek

- érkeztek sorra a kommentek a fotók láttán.