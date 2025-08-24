Félmeztelen fotója buktatta le Kulcsár Edina férjét: G.w.M cukorbetegeknek szánt injekcióval fogyott le?

Kulcsár Edina férje, G.w.M nemrég büszkén kürtölte világgá, hogy 20 kilót sikerült fogynia, ezért a rajongók szerint lazán átkeresztelhetné magát Márkból Varga Adonisszá.

G.w.M és Kulcsár Edina együtt 40 kilót fogytak, de vajon mitől?

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Kulcsár Edina lebuktatta a saját férjét?

A rapper elsősorban a sportnak köszönheti új külsejét, legalábbis saját bevallása szerint. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a színpadon is sokkal energikusabb, és a teljes ruhatárát le kellett cserélnie, mivel már minden lötyögött rajta. Nem csoda, hogy Kulcsár Edina büszkén osztott meg hétvégén egy képet, amin a félmeztelen G.w.M a família egyik hatalmas kutyájával, Kazuyával látható.

A sasszemű netezőknek azonban nemcsak az tűnt fel, hogy a négygyermekes fenegyerek milyen elképesztően slank, hanem a hasa alsó részén található, nem olyan feltűnő, de azért látható barnás színű foltok. Nos, a Reddit népe szerint ezek a foltok a cukorbetegeknek szánt gyógyszerek (mint például a Saxenda vagy az Ozempic) mellékhatásai!

Kulcsár Edina férjének hasán gyanús foltok jelentek meg (Fotó: Reddit)

A közösségi oldalon el is kezdett terjedni a pletyka, hogy G.w.M esetleg ezeknek az orvosi készítményeknek köszönheti, hogy lefogyott, semmiképp sem az akaraterejének!

„Várható, hogy aki évek óta beles és hirtelen megváltozik, az valószínű nem a nagy életmódváltástól van a legtöbb esetben” – morfondírozott egy hozzászóló.

„Cukorbeteg vagyok. Néha, mikor rosszul szúrok inzulint (félálomban például), akkor szokott a hasam így kinézni” – írta valaki más.

„Ha valaki hajlamos a lilulásra és rosszul, vagy rossz helyre szúrja, akkor simán elképzelhető, hogy így nézzen ki” – konstatálta egy harmadik online szakértő.

„A vérhígító is, meg az összes tű ilyen nyomokat hagy” – szögezte le egy másik kommentelő.

Olyanok is akadtak persze szép számmal, akik a védelmükbe vették G.w.M-et, és azt valóban nem tudhatjuk, hogy mi okozta a hasán lévő foltokat. Az viszont biztos, hogy világszerte több híresség fogyott már le drasztikusan a két fent említett gyógyszerrel, ami egy időben épp ezért hiánycikknek is számított, mert elkapkodták a fogyni vágyók.

Reméljük, G.w.M nem esett ebbe a hiába...