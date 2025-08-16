„Ő lesz utánad Királynő” – lélegzetelállítóan szép kép került ki a netre Kulcsár Edináról és a kislányáról, Amaráról

Kulcsár Edina és G.w.M igazán népes kis mozaikcsaládot tudhat a magukénak, hiszen amellett, hogy hogy van 2 közös gyermekük, a kis Amara és Dion, előző házasságukból is születettek gyerkőcök.

Kulcsár Edina és G.w.M Fotó: Mediaworks

Edinának két gyermeke Csutitól, Medox és Nina, G.w.M házasságából pedig Melanie és Márk. Így amikor otthon az egész család 6 kis lurkó veszi birtokába a házat, aminek a házaspár csak örül, hiszen mindketten imádják, hogy ilyen nagy családjuk van.

Azt pedig, hogy hogy repül az idő sem bizonyítja jobban, minthogy a kis Amarából már kész kis hölgy lett, édesanyjával legújabb fotója alapján pedig sokan már most azt állítják, hogy bizony Amárból is szépségkirálynő lesz, csakúgy, mint gyönyörű anyukájából.

Amarával egy közös anya-lánya fotózáson jártunk! Nehezen találok rá szavakat! Az összes képtől oda meg vissza vagyok

– írta a csodás fotóhoz Kulcsár Edina.

Mindenki elolvadt Kulcsár Edina kislánya szépségétől

A csodás fotó alatt pedig azonnal meg is jelentek a ámuldozó kommentek, nem győzik dicsérni Amara páratlan szépségét.

„Gyönyörű kislány mint az édesanyukája, sok boldogságot kívánunk nektek”

„Gyönyörű ő lesz utánad Királynő”

„Modell lesz a kislány ilyen arcocskával”

„Rajzolni nem lehetne szebbet... gyonyoruuuu”

„Igazi kis hercegnő ,gyönyörű kislány”

– írták mások mellett.

A dicsérők sorából pedig a büszke apuka sem maradhatott ki, G.w.M így fogalmazott:

Szépségeim.

A rapper mellett még Dobó Ági is csak kereste a szavakat:

Úúúúristen de gyönyörű ez a kicsilány.

A meseszép fotót pedig IDE kattintva nézheted meg!