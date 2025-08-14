Fogyása miatt darabokra tépik Kulcsár Edinát: a családanya kíméletlenül visszaszólt

Kulcsár Edina hónapok óta látványos átalakuláson megy keresztül, a harmadik gyermeke születése után több mint húsz kilótól szabadult meg, és ismét csúcsformában mutatkozik. Kulcsár Edina, párjával G.w.M-el közösen vágott bele a nagy fogyásba, amiről már korábban írtunk. A rajongók között persze sok a gratuláló szó, ám egyre többen vannak, akik gyanakodva figyelik a történteket.
A kommentmezőkben már nem is titkolják: szerintük szorul a hurok a az életmódváltó közösség körül, és nem véletlen, hogy Edina ennyit szerepel mostanában.
Gondolom jól megfizették, hogy reklámozza, aztán most jön a boksz mellé… kell a reklám még jobban, hogy hihető legyen… szedjétek, egyétek, vigyétek
– idézzük az egyik éles hangvételű hozzászólást.
A vádak lényege: a gyors fogyás nem csupán a vasakarat és a reggeli edzések eredménye, hanem egy tudatosan felépített kampány része, amelynek célja egy bizonyos termék népszerűsítése. A szkeptikusok szerint a közelgő bokszesemény is remek alkalom a figyelem további fokozására.
Edina viszont nem hagyta annyiban a dolgot. Közösségi oldalán keményen reagált: szerinte mindaz, amit elért, az elszántságnak, az életmódváltásnak és a kitartásnak köszönhető.
Ez nem valami titkos szer, hanem munka. Hajnalban kelek, edzek, figyelek az étkezésre. Ez az én döntésem volt
– hangsúlyozta.
A háromgyermekes édesanya azt is hozzátette, hogy célja nem a tökéletes test, hanem az, hogy energikusabb és egészségesebb legyen.
Nem érdekel, ki mit mond. A családomra és a céljaimra koncentrálok
– zárta le a vitát. Történetét itt ismerheted meg jobban.
Ennek ellenére a találgatások tovább élnek, és sokan úgy érzik, a történetnek még nincs vége. A kérdés, ami a kommentelők szerint ott lebeg a levegőben: vajon valóban csak G.w.M párjának személyes győzelemről van szó, vagy egy ügyesen időzített reklámkampányról, amelyben a bokszmeccs az újabb nagy dobás?
