Fogyása miatt darabokra tépik Kulcsár Edinát: a családanya kíméletlenül visszaszólt

Kulcsár Edina terhes
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 06:30
Az elmúlt hónapokban sokakat lenyűgözött Kulcsár Edina drámai átalakulása, de a rajongói tapsvihar mellett bizony éles kritikák is záporoztak rá. Kulcsár Edina most megtörte a csendet, és keményen visszaszólt azoknak, akik szerint a gyors fogyása mögött nem csupán kitartás, hanem komoly üzleti érdekek állnak.

Kulcsár Edina hónapok óta látványos átalakuláson megy keresztül, a harmadik gyermeke születése után több mint húsz kilótól szabadult meg, és ismét csúcsformában mutatkozik. Kulcsár Edina, párjával G.w.M-el közösen vágott bele a nagy fogyásba, amiről már korábban írtunk. A rajongók között persze sok a gratuláló szó, ám egyre többen vannak, akik gyanakodva figyelik a történteket.

Kulcsár edina oclean esemény
Kulcsár Edina terhessége után tudatosan próbált lefogyni (Fotó: Gábor Zoltán)

Kulcsár Edina gyerekei és szerelme véleményét tartja fontosnak: "Nem érdekel, ki mit mond"

A kommentmezőkben már nem is titkolják: szerintük szorul a hurok a az életmódváltó közösség körül, és nem véletlen, hogy Edina ennyit szerepel mostanában. 

Gondolom jól megfizették, hogy reklámozza, aztán most jön a boksz mellé… kell a reklám még jobban, hogy hihető legyen… szedjétek, egyétek, vigyétek

 – idézzük az egyik éles hangvételű hozzászólást.

Kulcsár Edina és G.w.M
Kulcsár Edina Instagram oldalán végig lehet követni a fogyása történetét (Fotó: Mediaworks)

A vádak lényege: a gyors fogyás nem csupán a vasakarat és a reggeli edzések eredménye, hanem egy tudatosan felépített kampány része, amelynek célja egy bizonyos termék népszerűsítése. A szkeptikusok szerint a közelgő bokszesemény is remek alkalom a figyelem további fokozására.

Edina viszont nem hagyta annyiban a dolgot. Közösségi oldalán keményen reagált: szerinte mindaz, amit elért, az elszántságnak, az életmódváltásnak és a kitartásnak köszönhető. 

Ez nem valami titkos szer, hanem munka. Hajnalban kelek, edzek, figyelek az étkezésre. Ez az én döntésem volt

 – hangsúlyozta.

A háromgyermekes édesanya azt is hozzátette, hogy célja nem a tökéletes test, hanem az, hogy energikusabb és egészségesebb legyen

Nem érdekel, ki mit mond. A családomra és a céljaimra koncentrálok

 – zárta le a vitát. Történetét itt ismerheted meg jobban.

293A4548
Kulcsár Edina fogyása megosztotta rajongói közösségét (Fotó: Mediaworks archív)

Ennek ellenére a találgatások tovább élnek, és sokan úgy érzik, a történetnek még nincs vége. A kérdés, ami a kommentelők szerint ott lebeg a levegőben: vajon valóban csak G.w.M párjának személyes győzelemről van szó, vagy egy ügyesen időzített reklámkampányról, amelyben a bokszmeccs az újabb nagy dobás?

 

