„Meseszép” – elállt a szavuk a rajongóknak, ámulatba ejtően szép Kulcsár Edina és G.w.M kislánya

Mindig nagy az öröm a rajongók körében, ha Kulcsár Edina és férje, G.w.M a közös gyermekeikről osztanak meg tartalmat a közösségi oldalaikon.

Kulcsár Edina és G.w.M kislánya, Amara kész kis hölgy lett Fotó: Mediaworks

Ez persze nem is csoda, hiszen minden mozzanatukat hatalmas érdeklődés övezi, családi életüket pedig különösen, hiszen ha minden gyerkőc otthon van, akkor egyszerre 6 csemetével is zsonglőrködnie kell a sztárpárnak. Arról pedig nem is beszélve, hogy kicsiket látni igazán, mennyire rohan az idő, a kis Amara is már kész hölgy anyukája legfrissebb fotóin.

Rögtön meg is indult a kommentáradat, ugyanis mindenki csak ámul a kislány szépségén.

„Csodaszép ez a kislány”

„Gyönyörű”

„Meseszép”

„Szépséges Amara”

„Ritka szépség”

– írták mások mellett Kulcsár Edina és G.w.M közös gyermekére.

A mesés fotókat pedig IDE kattintva nézheted meg!