Minden tekintet Hunyadi Donatellára szegeződött, kifutón hódított Kiszel Tünde lánya

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 13:30
Minden nap új oldalát mutatja meg a fiatal sztár.

Hunyadi Donatella az elmúlt időszakban újra és újra emlékeztet minket sokoldalúságára és tehetségére. A színpadi szereplésektől a kampányfotózásokig már számos területen kipróbálta magát, de most is sikerült meglepnie a közönséget.

Hunyadi Donatella
Hunyadi Donatella / Fotó: Facebook

Donatella ezúttal egy divatbemutató kifutóján hódított modellként. A Katti Zoób Fashion Show ’25 balatonfüredi eseményén vonult végig a márka legújabb kollekciójában, ahol egy kifinomult fekete szettet mutatott be és ilyen tekintélyparancsoló magabiztossággal még nem is láthattuk őt kifutón.

 

