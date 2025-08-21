Minden tekintet Hunyadi Donatellára szegeződött, kifutón hódított Kiszel Tünde lánya

Hunyadi Donatella az elmúlt időszakban újra és újra emlékeztet minket sokoldalúságára és tehetségére. A színpadi szereplésektől a kampányfotózásokig már számos területen kipróbálta magát, de most is sikerült meglepnie a közönséget.

Hunyadi Donatella / Fotó: Facebook

Donatella ezúttal egy divatbemutató kifutóján hódított modellként. A Katti Zoób Fashion Show ’25 balatonfüredi eseményén vonult végig a márka legújabb kollekciójában, ahol egy kifinomult fekete szettet mutatott be és ilyen tekintélyparancsoló magabiztossággal még nem is láthattuk őt kifutón.