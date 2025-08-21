Minden tekintet Hunyadi Donatellára szegeződött, kifutón hódított Kiszel Tünde lánya

Hunyadi Donatella az elmúlt időszakban újra és újra emlékeztet minket sokoldalúságára és tehetségére. A színpadi szereplésektől a kampányfotózásokig már számos területen kipróbálta magát, de most is sikerült meglepnie a közönséget.
Donatella ezúttal egy divatbemutató kifutóján hódított modellként. A Katti Zoób Fashion Show ’25 balatonfüredi eseményén vonult végig a márka legújabb kollekciójában, ahol egy kifinomult fekete szettet mutatott be és ilyen tekintélyparancsoló magabiztossággal még nem is láthattuk őt kifutón.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.