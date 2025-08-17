Magyar sztárok és luxusóráik – amikor az idő is drágán telik

A karóra sokaknál nem pusztán praktikus eszköz, hanem státuszszimbólum, öltözék-kiegészítő és személyes üzenet is egyben. Lássuk, kik és milyen órával hódítanak, vagy éppen bolondítják a népet, jöjjenek Kasza Tibi, Rácz Jenő és Gáspár Evelin luxi órái.

Rácz Jenő felesége mellett az órákért is bolondul, hasonlóan Kasza Tibihez (Fotó: Instagram)

Kasza Tibi

A Szerencsekerék műsorvezetője nem rejti véka alá luxus iránti rajongását. Kasza Tibi Jennifer Lopez budapesti koncertjén egy Franck Muller Vanguard V45S6SQT 18 karátos rózsaszín arany, gyári gyémántozású karórát viselt. Tibi órája biztosan nem a visszafogottság mintapéldája, mert forintba átszámítva 22 millióba kerül.

Gáspár Evelin

A reality-sztár és influenszer szívesen hangsúlyozza kifinomult, ugyanakkor feltűnő stílusát. Egyik közösségi bejegyzésében egy aranyszínű, gyémántberakásos Rolex Datejust II látható a csuklóján, amely 3.5 millió forint körüli értéket képvisel. Evelin választása tökéletesen passzol az elegáns, de magabiztos megjelenéséhez.

Gáspár Evelin Instagram oldalán osztja meg új szerzeményét (Fotó: Instagram)

Szoboszlai Dominik

A Liverpool sztárja a pályán kívül is igazi világfi. Egy interjúban egy Patek Philippe Nautilus 5712 Moonphase csillogott a csuklóján, amelynek értéke modelltől függően 12–15 millió forint között mozog. Ez a modell a sportos luxus egyik ikonja, nem véletlen, hogy sokan licitálnak rá, mert gyűjtői darabok közé tartozik.

Desh

A fiatal rapper szintén a feltűnőbb, divatos darabokat kedveli. Egy 36 mm-es arany-acál Rolex Datejust ékesíti a csuklóját, amely 4–6 millió forintos értéktartományban mozog. A szögletes, letisztult forma és a masszív acéltok egyszerre sugall modernséget és presztízst.

Rácz Jenő

Régóta lehet tudni Rácz Jenőről, hogy mennyire szereti az órákat. Luxus utazásáról visszatérve megosztotta Instagram oldalán új karóra szerzeményét is, amely márkát többek között Christiano Ronaldo, Gordon Ramsay, Steve Harvey és Ed McVey csuklóján is láthatunk. Ez a darab, amit Rácz Jenőn is láthatunk, több mint 3 millió Forint, bár nem ez a legdrágább, amit eddig láthattunk rajta.

Rácz Jenő új étterme mellett az új órák büszke tulajdonosa is (Fotó: Instagram)

Kunu Márió

Ha valakitől igazán vártuk, hogy villogni fog az órájával, az ő. A csibészesség és a feltűnés itt is kéz a kézben jár: aranyszínű, brillekkel kirakott, nehezebb tokos Guess Frontier ékeskedik a csuklóján. Kinézetre igazi luxusdarabnak tűnik, de az ára, illetve értéke jócskán elmarad a hazai sztárok milliós óráitól, jelenleg nagyjából 100 ezer forintért bárki beszerezheti.