„A családom nélkül nem ment volna!” – Kasza Tibinek meggyűlt a baja a Kísértéssel

Vége a várakozásnak, hiszen augusztus 31-én új évaddal tér vissza a Kísértés című műsor a TV2-re, aminek a házigazdája ismét Kasza Tibi lesz. A produkciót Thaiföldön forgatták, ahová a műsorvezető mondhatni, hazajár, ám számára is tartogatott érdekességeket az új évad.

Tibi váratlan szerepet kapott a Kísértésben! - Fotó: archív / hot! magazin

„Egy egészen váratlan szerepet hozott számomra a műsor, amire nem gondoltam, hogy ennyire élvezem majd. Legtöbbször az alapján kaptam műsorokat, hogy én vagyok a vicces fiú, vagy ahol a feszült helyzeteket inkább humorral kell megoldani és frappánsakat mondani, valamilyen csattanóval.”

Ehhez képest a Kísértés volt az első olyan műsor, ahol a feszült helyzeteket még inkább mélyíteni kellett, vagy hagyni kibontakozni a történetet, belemenni minden kialakult krízisbe és drámába.

„Az első évadban nem tudtam, hogy ez nekem menni fog-e, de már az első néhány rész forgatásánál éreztem valami megmagyarázhatatlan nyugalmat, hogy ezt muszáj folytatnom, mert annyira valódi és igazi” – kezdte Kasza Tibi a hot! magazinnak.

Kasza Tibi családja nélkül nem sikerült volna az új szerep

Kasza Tibi felesége mindenben segíti férjét - Fotó: archív / hot! magazin

Nem véletlen, hogy eddig mindig a könnyedebb szerepek találták meg, hiszen hosszú ideig nem tudott kilépni a vicces fiú beskatulyázott szerepköréből. Ennek elengedéséhez azonban meg kellett érnie, amiben hatalmas segítségére volt a családja és a felesége, akik egyébként a forgatásra is vele tartottak.

„Annyit elárulhatok, hogy a családom nélkül nem ment volna. Nem tudnék annyi időt a család nélkül tölteni, amennyi a forgatás volt, ráadásul tízezer kilométerről menedzselni az életünket is erős illúzió, ezért ez volt az egyetlen járható út. A jelen életkoromat és élettapasztalatomat nézve abszolút készen álltam a műsor adta feladatokra. Nem kellett semmilyen álarcot magamra venni vagy szerepet játszanom.”

Szerintem kizárt, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt alkalmas lettem volna erre, egyszerűen azért, mert nem voltam férj, nem voltam szülő, amihez pedig rengeteg empátia, együttérzés szükséges.

„Nekem is rengeteget változott az életem, hiszen megházasodtam, szülő lettem, van egy életmódváltó programom, amibe elképesztő mennyiségű energiát és munkát ölünk” – mondta az édesapa.