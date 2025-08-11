Ezt látnod kell: csillámos bikiniben hódit Hunyadi Donatella

Csillámos bikiniben tarolt a színpadon Hunyadi Donatella! Az utóbbi időben anyukája büszkeségévé vált csinos modell most sem okozott csalódást. Legújabb fellépésein egymást váltják a szebbnél szebb ruhák, és míg legutóbb egy hosszú, piros, csillogó ruhában tündökölt, most teljesen más irányba fordult.
Ezúttal egy szexi, csillámos bikiniben lépett színpadra más táncosnőkkel, fején hatalmas, fehér hajdísszel, amely burlesque-hangulatot adott az egész szettnek. Donatella nemcsak tehetségét, hanem formás alakját is megcsillogtatta, a közönség legnagyobb örömére.
