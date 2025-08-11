Ezt látnod kell: csillámos bikiniben hódit Hunyadi Donatella

Csillámos bikiniben tarolt a színpadon Hunyadi Donatella! Az utóbbi időben anyukája büszkeségévé vált csinos modell most sem okozott csalódást. Legújabb fellépésein egymást váltják a szebbnél szebb ruhák, és míg legutóbb egy hosszú, piros, csillogó ruhában tündökölt, most teljesen más irányba fordult.

Káprázatos fotót mutatott Hunyadi Donatella Fotó: Instagram

Ezúttal egy szexi, csillámos bikiniben lépett színpadra más táncosnőkkel, fején hatalmas, fehér hajdísszel, amely burlesque-hangulatot adott az egész szettnek. Donatella nemcsak tehetségét, hanem formás alakját is megcsillogtatta, a közönség legnagyobb örömére.