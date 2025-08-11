AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt látnod kell: csillámos bikiniben hódit Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 12:20
bikinialakbikinisszexivillantás
A modell tüzes fotója felrobbantotta az internetet.

Csillámos bikiniben tarolt a színpadon Hunyadi Donatella! Az utóbbi időben anyukája büszkeségévé vált csinos modell most sem okozott csalódást. Legújabb fellépésein egymást váltják a szebbnél szebb ruhák, és míg legutóbb egy hosszú, piros, csillogó ruhában tündökölt, most teljesen más irányba fordult.

Hunyadi Donatella
Káprázatos fotót mutatott Hunyadi Donatella Fotó: Instagram

Ezúttal egy szexi, csillámos bikiniben lépett színpadra más táncosnőkkel, fején hatalmas, fehér hajdísszel, amely burlesque-hangulatot adott az egész szettnek. Donatella nemcsak tehetségét, hanem formás alakját is megcsillogtatta, a közönség legnagyobb örömére.

Dögös fordulat: Hunyadi Donatella csillámos bikiniben hódította meg a színpadot!
Hunyadi Donatella csillámos bikiniben hódított Fotó: Instagram

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu