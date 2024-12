Gregor Bernadett gyerekei felnőttek: „Egyre jobban oldódik bennem a szorongás”

Én 30 éve anyuka vagyok, az elmúlt három évtized azzal telt, hogy felkeltem minden reggel, csináltam az uzsonnát, hoztam-vittem őket mindenhová, és közben a főállásom mellett mindig volt nyolc másik. Én abban a korban vagyok most, hogy ennek is látom a szépségét. Most tartok ott, hogy ezt megcsináltam. Nem fogom bánni, ha egy szakasz lezárul, mert ugyanúgy a gyerekeim lesznek és ugyanúgy az életem részei maradnak.