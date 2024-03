Gregor Bernadett döbbenetes vallomása a karrierjéről - "a mai napig bénítóan hatnak rám"

A Tibor vagyok, de hódítani akarok című filmben is a végzet asszonyaként jelent meg Gregor Bernadett, de sem ez, sem pedig a „rideg díva” jelző nem igaz rá – bár érti, miért hiszik róla ezt sokan.

Gregor Bernadett igyekszik a karaktert az emberi oldaláról megközelíteni – Fotó: Archív / hot! magazin

– Ez a kép alakult ki rólam, amihez nekem magánemberként semmi közöm – kezdte a hot! magazinnak a színésznő. – Mindig kaptam olyan szerepeket, amik ezt tükrözték, és a sajtó is ezt a képet igyekezett kialakítani rólam, de ez nincs összhangban a valódi személyiségemmel.

„Van barátság férfi és nő között”

Szó sincs arról, hogy elérhetetlen vagy hideg szívű lenne. Jó tulajdonsága viszont, hogy szenvedély nélkül, igen észszerűen közelít az emberekhez, legyen szó akár valódi, akár kitalált személyről.

– A színdarabok hatalomról és szerelemről szólnak, hogy férfi és nő között van valamilyen viszony. Én viszont határozottan kijelentem, hogy létezhet barátság férfi és nő között. A hideg szívű karaktert is igyekszem az emberi oldaláról megközelíteni. A figurák történetében ott van az ok, amiért gonoszak: ebből kell dolgoznom.

Bennem nincs sem gonoszság, sem irigység; ezekkel a magánéletben nem is tudok mit kezdeni, és a mai napig bénítóan hatnak rám

– árulta el a színésznő.

Berni két gyermeket nevelt fel. Az idősebbik fia, Bence már felnőtt férfi, megvan a maga élete, és kisebbik, Álmos is elérte a tizennyolcadik évét.

– Én egy gyerekes, dolgozó nő vagyok, ez mindig is így volt, most is így van – hangsúlyozta az édesanya, aki azt is elmesélte, hogy miért így gondolkodik magáról. – Nekem a család, a gyerekek voltak mindig az elsők. Kilenc hónapos terhes voltam, amikor átvettem a diplomámat: nem azzal foglalkoztam, hogy hol lesz szerződésem, hanem annak örültem, hogy gyermekem születik. Azért ez ritka egy pályakezdő színésznőnél – tisztázta Bernadett.

Gregor Bernadett: „Velem nem nagyon lehet konfliktusba kerülni”

A gyereknevelés mindig is elsődleges volt számára, a kamaszévek is gond nélkül teltek a fiaival.

– Hallgatom a szülőtársaim rémtörténeteit a kamaszkorról, én pedig még csak nehézséget sem tudok elmondani. Ehhez hozzátartozik az is, hogy velem nem nagyon lehet konfliktusba kerülni. Egyrészt mindig hittem a szép szó erejében, és ez nálunk működik, működött. Másrészt nem voltam az a szülő, aki még otthon is elvárásokat támaszt a gyerekei irányába. Talán azért, mert nekem is volt egy pedagógus anyukám, aki szeretettel és melegséggel vett körül.

Igaz, a színművészek egészen más időbeosztás szerint élnek, mint a civilek, de ez Bernadett esetében inkább segített a szoros kapcsolat kialakításában.

Nagyon sok minőségi időt töltöttem a gyerekeimmel.

Nekem nem kellett nyolcra beérnem a munkahelyemre, ezért soha nem rohantunk például reggel az óvodába. Próba után pedig értük mentem, és még akkor is miénk volt a délután és az este, ha színházba mentem játszani. Meg persze ott volt a nyári szünet. A kőszínházban befejezzük az évadot június elején, és bár én nyáron sem állok le, mert nagyon szeretem a nyári fellépéseket is, de soha nem éreztem azt, hogy kevesebbet lennék velük, mint az, akinek „civil” foglalkozása van.