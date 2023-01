Gregor Bernadett: Nem szorulok rá senkire, sem anyagilag, sem más dologban

Gregor Berni remekül van, több színházban, több darabban játszik, továbbra is megy a Karády estje, sőt még egy sanzon est is tervben van. Szerencsésnek tartja magát, mert már most szinte tele van a 2023-as naptára. A gyönyörű színésznőnek szenvedélye a színház és az sem zavarja, hogy már nem ő kapja a fiatal nő szerepeket.

Fotó: Kaszás Bence Gregor Berni szerencsésnek tartja magát

– Nagyon sokáig én voltam az ügyeletes fiatal lány, de jó is volt – mondta nevetve Gregor Berni. – Szerettem azt az időszakot, de a mostanit is szeretem! Tényleg jóban vagyok a korommal, igaz, tavaly az 50. születésnapom után kellett két hét, hogy megszokjam. Nem küzdök erőlködve azért, hogy fiatalabbnak nézzek ki, de persze odafigyelek magamra. A nagyobbik fiam már 27 éves, kétméteres férfi, nehéz is lenne húszévesnek eladni magam. És hozzáteszem: sokkal jobban érzem magam most a bőrömben, mint 20 évesen!

Fotó: Újszínház Az Újszínház egyik darabjában fehérneműben lép színpadra

Érzelmi függőség

Az érdemes művész szerint ehhez az is hozzájárul, hogy nincs szüksége senkire.

"Biztonságérzetet, sőt szabadságot ad, hogy mindent meg tudok oldani egyedül"

- folytatta. - Tényleg mindent! Nem szorulok rá senkire, sem anyagilag, sem más dologban és ez nagyon-nagyon jóleső érzés. Mint ahogy az is, hogy ott vannak mellettem a barátaim és a családom. Mert nem akarok senkitől, semmilyen értelemben függővé válni, nem akarok senkitől sem függeni. Nem vágyom érzelmi függőségre, játszmákra. Hogy az én napom attól függjön, a másiknak éppen milyen napja van… Szeretem ezt a fajta szabadságot.

Elfogadó anyós lesz

Berni azt mondja, hogy már ő sem beszél a magánéletéről és nagyobbik fia sem hatalmazta fel arra, hogy bárkinek elmesélje, van-e párja.

- Évek óta kirepült a családi fészekből, amit teljesen jól viseltem. Igaz, én is zökkenőmentesen jöttem el annak idején otthonról. Mérhetetlenül elfogadó vagyok, még ha rossz véleményem lenne is majd valamelyik gyermekem párjáról, azt megtartanám magamnak. Az én szüleim is ilyenek voltak, pedig édesapám igazi lányos apuka volt. Ő azért nagyon viccesen tudott véleményt formálni az én aktuális páromról.

Fotó: Facebook Mindig felvidítják kutyái

Kutyás család

A gyönyörű színésznő jelenleg két kutyussal és öt macskával osztja meg az otthonát. Az állatok körüli teendőket kisebbik gyermekével osztják fel egymás között.

- Álmos 16 és fél éve, természetesen még itthon lakik. Nagyon jó lelke van, mindenben szívesen segít, ha úgy adódik. Bár még messze van, de ha majd ő is kirepül, nem félek attól, hogy egyedül kell legyek, én szeretek egyedül lenni. Meg itt van a két imádnivaló kutyám, meg a cicák, ők feltétel nélkül szeretnek. Amikor egy nehezebb nap után jövök haza és meglátom őket, egy pillanat alatt elmúlik minden rossz gondolatom és csak a jóleső fáradtság marad!