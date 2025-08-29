Visváder Tamás elképesztő dologra készül: létre akar hozni egy kerekesszékesekből álló kézilabda csapatot azok után, hogy a nyilvánosságtól elvonulna. A háttérben már egy ideje egy kerekesszékesekről szóló műsor létrejöttén ügyködik. Így ismerte meg Thuróczy Áront, aki egy vízi balesetet követően bénult le deréktól lefelé teljesen. Az egykori focista azonban nem adta fel, mára már egyedül is képes elvezetni több száz kilométert is, ha kell.

Elképesztő, mire készül Visváder Tamás: íme a részletek. Fotó: Vendel Lajos

Áron korábban focizott és egy győztes mérkőzést követően ünneplésként másnap barátaival elindultak, hogy a Kőrösben fürödjenek egyet. Nem vette azonban figyelembe, milyen sekély is volt a víz, így ugrást követően azonnal bevágta a fejét. Percekig a víz alatt volt és azonnal lebénult. Csakis erős, sportolói izomzatának köszönhetően élte túl a tragikus balesetet, amelyen még az orvosok is meglepődtek.

Példaértékű mindenki számára

- közölte Visváder Tamás hozzátéve, a közösségi médián vette fel a kapcsolatot Áronnal, aki elfogadta felkérését.

A social médiának vannak előnyei

- tette hozzá az üzletember, aki műsorában arra készül majd, hogy minél több sportélményhez juttassa majd közelebb a kerekesszékeseket, így például az autóversenyzéshez is.