Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történt? Nyoma veszett Visváder Tamásnak, senki sem tudja, hol lehet

visváder tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:05
hal a tortáneltűnt
Erre senki sem számított. Visváder Tamás egyszerűen eltűnt.

Eltűnt Visváder Tamás! Természetesen a rendőrség még nem adott ki körözést ellene, ugyanakkor a Hal a tortán szereplőit alaposan megzavarta Palácsik Lilla férjének holléte, illetve hol nem léte. A Németh Kristófhoz vacsorára igyekvő társaság ugyanis hiába várt rá. Elvileg közösen kellett volna indulniuk a vendégségbe, végül azonban elhatározták: nem várnak tovább. Abban reménykedtek: Tamás csak tudja a címet. Szabó Simon úgy összegezte a helyzetet: aki nem ér oda időben, az így járt, ők bizony nem maradnak étlen!

Visváder Tamás nem jelent meg a helyszínen. Mi történt?
Visváder Tamás nem jelent meg a helyszínen. Mi történt? Fotó: TV2

Visváder Tamás komoly bonyodalmat okozott

A társaság végül Tamás nélkül indult el, ráadásul Németh Kristófnál is hiába vártak rá. Végül úgy döntöttek, nélküle kezdik el a falatozást. "Kitesszük a tamásét is, hátha befut" – jelentette ki Kristóf, miközben tálalt. A menedzser - médiaszemélyiség azonban nem érkezett meg...

Na de akkor hová tűnt Visváder Tamás?

Kiderül a Hal a tortán adásából a TV2-n!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu