Mi történt? Nyoma veszett Visváder Tamásnak, senki sem tudja, hol lehet

Eltűnt Visváder Tamás! Természetesen a rendőrség még nem adott ki körözést ellene, ugyanakkor a Hal a tortán szereplőit alaposan megzavarta Palácsik Lilla férjének holléte, illetve hol nem léte. A Németh Kristófhoz vacsorára igyekvő társaság ugyanis hiába várt rá. Elvileg közösen kellett volna indulniuk a vendégségbe, végül azonban elhatározták: nem várnak tovább. Abban reménykedtek: Tamás csak tudja a címet. Szabó Simon úgy összegezte a helyzetet: aki nem ér oda időben, az így járt, ők bizony nem maradnak étlen!

Visváder Tamás nem jelent meg a helyszínen. Mi történt? Fotó: TV2

Visváder Tamás komoly bonyodalmat okozott

A társaság végül Tamás nélkül indult el, ráadásul Németh Kristófnál is hiába vártak rá. Végül úgy döntöttek, nélküle kezdik el a falatozást. "Kitesszük a tamásét is, hátha befut" – jelentette ki Kristóf, miközben tálalt. A menedzser - médiaszemélyiség azonban nem érkezett meg...