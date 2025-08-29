"Éljen az ifjú pár!": Balogh Eleni váratlan nyilatkozatot tett

A mindig mosolygós szerencselány, Balogh Eleni nem csak vőlegényét, de rajongóit is meglepte, amikor különös vallomást intézett hozzá.

Fotó: TV2

Ugyanis pénteken ünnepli Eleni vőlegénye, Soós Dávid a születésnapját. Ez alkalomból megtudhattuk, hogy már 10 éve ismerik egymást, amelyből 5 év és 8 hónapja alkotnak egy párt, valamint 2 és fél hónapja lettek menyasszony és vőlegény.

Szívhez szóló vallomását így folytatta:



Nálad jobb embert nem kívánhatnék! Szerencsés vagyok, hogy vagy nekem! Boldog születésnapot szerelmem!

A rajongók a kommentszekcióban természetesen nem hagyták annyiban az aranyos köszöntést, és ők is kivették a részüket.

"Sok boldogságot nektek!" "Gratulálok nektek! Csodásak vagytok együtt Eleni" "Annyira szép pár vagytok kívánom hogy szerelmetek tartson örökké" "Gratulálok nektek! Ha valakik összeillenek, akkor ti IGEN. Éljen az ifjú pár!"

- így záporoztak a kommentek.

Eleni vőlegénye, Soós Dávid is válaszolt szerelme nyilvános üzenetére: