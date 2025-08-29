"Éljen az ifjú pár!": Balogh Eleni váratlan nyilatkozatot tett

A mindig mosolygós szerencselány, Balogh Eleni nem csak vőlegényét, de rajongóit is meglepte, amikor különös vallomást intézett hozzá.
Ugyanis pénteken ünnepli Eleni vőlegénye, Soós Dávid a születésnapját. Ez alkalomból megtudhattuk, hogy már 10 éve ismerik egymást, amelyből 5 év és 8 hónapja alkotnak egy párt, valamint 2 és fél hónapja lettek menyasszony és vőlegény.
Szívhez szóló vallomását így folytatta:
Nálad jobb embert nem kívánhatnék! Szerencsés vagyok, hogy vagy nekem! Boldog születésnapot szerelmem!
A rajongók a kommentszekcióban természetesen nem hagyták annyiban az aranyos köszöntést, és ők is kivették a részüket.
"Sok boldogságot nektek!"
"Gratulálok nektek! Csodásak vagytok együtt Eleni"
"Annyira szép pár vagytok kívánom hogy szerelmetek tartson örökké"
"Gratulálok nektek! Ha valakik összeillenek, akkor ti IGEN. Éljen az ifjú pár!"
- így záporoztak a kommentek.
Eleni vőlegénye, Soós Dávid is válaszolt szerelme nyilvános üzenetére:
Nagyon szeretlek köszönöm, hogy vagy nekem
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.