"Éljen az ifjú pár!": Balogh Eleni váratlan nyilatkozatot tett

Balogh Eleni
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 12:10
vallomásmenyasszony
Mindenkit meglepett a bájos szerencselány, de főleg kedvesét.

A mindig mosolygós szerencselány, Balogh Eleni nem csak vőlegényét, de rajongóit is meglepte, amikor különös vallomást intézett hozzá.

Balogh Eleni
Fotó: TV2

Ugyanis pénteken ünnepli Eleni vőlegénye, Soós Dávid a születésnapját. Ez alkalomból megtudhattuk, hogy már 10 éve ismerik egymást, amelyből 5 év és 8 hónapja alkotnak egy párt, valamint 2 és fél hónapja lettek menyasszony és vőlegény.

Szívhez szóló vallomását így folytatta: 
 

Nálad jobb embert nem kívánhatnék! Szerencsés vagyok, hogy vagy nekem! Boldog születésnapot szerelmem! 

 

A rajongók a kommentszekcióban természetesen nem hagyták annyiban az aranyos köszöntést, és ők is kivették a részüket.

"Sok boldogságot nektek!"

"Gratulálok nektek! Csodásak vagytok együtt Eleni"

"Annyira szép pár vagytok kívánom hogy szerelmetek tartson örökké"

"Gratulálok nektek! Ha valakik összeillenek, akkor ti IGEN. Éljen az ifjú pár!"

- így záporoztak a kommentek.

Eleni vőlegénye, Soós Dávid is válaszolt szerelme nyilvános üzenetére:

Nagyon szeretlek köszönöm, hogy vagy nekem

 

 

