„Vadító szépség” - Balogh Eleni bikinis fotói felrobbantották az internetet

Balogh Eleni ismét elkápráztatta követőit. A gyönyörű modell friss Instagram-bejegyzésében betekintést engedett a fárasztó, de izgalmas divathétvége kulisszái mögé.

Balogh Eleni lenyűgöző képeket osztott meg Fotó: László Szabolcs

Balogh Eleni bikiniben és elegáns ruhában is ragyogott

Az influenszer és modell néhány képet osztott meg az elmúlt hétvégéről, amely, mint írta, leginkább a munkáról szólt.

Ez a hétvége leginkább a munkáról szólt, sőt, nem is csak a hétvége, hanem az egész hét. Egy fantasztikus divatbemutatón vagyunk túl, ami gyakorlatilag négy napomat kitöltötte

- kezdte posztját Eleni és azt is elárulta, hogy egy több napos divatbemutatón vett részt, ami gyakorlatilag teljesen lefoglalta a modellt. Azonban a fáradtság egyáltalán nem vette el a kedvét:

– Nemrég értem haza, és ma érzem igazán a hét fáradtságát, de ilyenkor mindig rájövök, mennyire szeretem ezt csinálni.

A posztban több fotót is megosztott a divatbemutató pillanatairól. Volt amikor elegáns ruhában vonult végig a kifutón, máskor pedig bikiniben mutatta meg elképesztő alakját. Eleni azt is elárulta követőinek, hogy videófelvételeket is készített a kulisszák mögötti pillanatokról, így hamarosan még közelebbről is betekintést nyújt a divatbemutató izgalmas világába:

Készítettem nektek videókat is, hogy egy kicsit belelássatok abba, mi történik a háttérben. Egyelőre még nem volt időm összevágni őket, de ami késik, nem múlik!

A Szerencselány szépsége a rajongókat is elkápráztatta, sorra érkeztek a bókok hozzászólásban.

– Vadító szépség - jegyezte meg az egyik kommentelő.

– Mesésen gyönyörű - fogalmazott egy másik követő.

Balogh Eleni divatbemutatón készült képeit ide kattintva tudod megtekinteni.