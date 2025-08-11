Betelt a pohár! A TV2 sztárja kiszállt a kocsiból és nekiment az őt megelőző autó sofőrjének

Május elején adta hírül a TV2, hogy Sydney van den Bosch várandóssága miatt új Szerencselány lesz Kasza Tibi oldalán a Szerencsekerékben. A kiválasztott Balogh Eleni lett, aki pillanatok alatt belopta magát nem csak szépségével, de kedvességével, gyönyörű mosolyával is a nézők szívébe.
Augusztus 8-tól ismét a megújult Szerencsekerék hetedik évada várja a TV2 képernyőjén a nézőket. Hétköznap esténként újabb izgalmakkal, féktelen nevetéssel és mesés nyereményekkel folytatódik hazánk ikonikus vetélkedője, Kasza Tibor műsorvezetésével, ezúttal is az új szerencselány, Balogh Eleni pörgeti a betűket. Népszerű sztárvendégek is próbára teszik a szerencséjüket, mint például Mihályfi Luca, Lukács Miki, Papp Máté Bence vagy éppen hazánk népszerű humoristái, akikről mindig kiderül valami érdekesség. A Szerencsekerék mai adásában azonban nem a vendégjátékos, Papp Máté Bence, hanem Balogh Eleni árul el megdöbbentő titkot magáról.
Nagyon szeretem a sebességet, a sportautókat, nem mondanám magam visszafogott sofőrnek. Viszont számomra az életben is nagyon fontos a köszönöm és a bocsánat. Ha valakit éppen beengedek és nem köszöni meg, attól nagyon ideges tudok lenni. Volt olyan, hogy kiszálltam, és bekopogtam az ablakon, hogy: Szívesen! A benne ülő két férfi pedig döbbenten nézett rám.
– mesélte nevetve.
A gyönyörű Szerencselányt június elején eljegyezte szerelme, nemrég mesélt az esküvőről.
Annyi biztos, hogy hatalmas lagzit szeretnék, ahol hazai sztárelőadók lépnek fel és buliznak velünk. Szerencsére sok előadó barátunk van, így ezt nem lesz nehéz összehozni. A ruhán és az ételeken még nem gondolkodtam, de ezekkel bőven rá is érünk még. A lényeg, hogy a családunkkal és a barátainkkal együtt egy hatalmasat ünnepelhessünk a nagy napon.
