Betelt a pohár! A TV2 sztárja kiszállt a kocsiból és nekiment az őt megelőző autó sofőrjének

Május elején adta hírül a TV2, hogy Sydney van den Bosch várandóssága miatt új Szerencselány lesz Kasza Tibi oldalán a Szerencsekerékben. A kiválasztott Balogh Eleni lett, aki pillanatok alatt belopta magát nem csak szépségével, de kedvességével, gyönyörű mosolyával is a nézők szívébe.

Szerencsekerék: Balogh Eleni nekiment a bunkó sofőrnek (Fotó: TV2)

Balogh Eleni nem szívbajos sofőr

Augusztus 8-tól ismét a megújult Szerencsekerék hetedik évada várja a TV2 képernyőjén a nézőket. Hétköznap esténként újabb izgalmakkal, féktelen nevetéssel és mesés nyereményekkel folytatódik hazánk ikonikus vetélkedője, Kasza Tibor műsorvezetésével, ezúttal is az új szerencselány, Balogh Eleni pörgeti a betűket. Népszerű sztárvendégek is próbára teszik a szerencséjüket, mint például Mihályfi Luca, Lukács Miki, Papp Máté Bence vagy éppen hazánk népszerű humoristái, akikről mindig kiderül valami érdekesség. A Szerencsekerék mai adásában azonban nem a vendégjátékos, Papp Máté Bence, hanem Balogh Eleni árul el megdöbbentő titkot magáról.

Nagyon szeretem a sebességet, a sportautókat, nem mondanám magam visszafogott sofőrnek. Viszont számomra az életben is nagyon fontos a köszönöm és a bocsánat. Ha valakit éppen beengedek és nem köszöni meg, attól nagyon ideges tudok lenni. Volt olyan, hogy kiszálltam, és bekopogtam az ablakon, hogy: Szívesen! A benne ülő két férfi pedig döbbenten nézett rám.

– mesélte nevetve.

Balogh Eleni párja nemrég feltette a nagy kérdést, már az esküvőre készülnek (Fotó: TV2)



Balogh Eleni esküvőre készül

A gyönyörű Szerencselányt június elején eljegyezte szerelme, nemrég mesélt az esküvőről.