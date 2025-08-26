Ritka pillanat: megmutatta az anyukáját Balogh Eleni

Balogh Eleni ezúttal egy különleges vendéggel jelentkezett be az Instagramján: nem mással, mint szeretett édesanyjával. A páros egy szelfit osztott meg a jól ismert helyszínről, a TV2 Szerencsekerék stúdiójából.
A fotó a legújabb adás forgatása közben készült, és jól látszik rajta, honnan örökölte Eleni elbűvölő mosolyát. A bejegyzéshez csak ennyit írt:
Édesanya a stúdióban!
A rajongók imádták a meghitt pillanatot és a kép pillanatok alatt rengeteg kedvelést és hozzászólást kapott.
Balogh Eleniről bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.
