Ezt üzenték a hazai hírességek a súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferencnek

Több hetet vesz igénybe a ma is hihetetlen népszerűségnek örvendő énekes gyógyulása. Mint az ismert: Demjén Ferenc tíz nappal ezelőtt otthonában súlyos balesetet szenvedett, eltört a combcsontja, meg kellett műteni. A Kossuth-díjas művész állapota azóta javulóban van, nagyon bizakodó, alig várja ő is és a rajongók is, hogy újra színpadra léphessen.

Demjén Ferenc balesete sokkolta az országot (Fotó: MW)

Demjén Ferenc a gyógyulás útjára lépett

Az énekes legenda hivatalos Facebook oldalát a bejelentés óta elárasztják az aggódó, imádkozó rajongók üzenetei, pár nap alatt több tízezer hozzászólás érkezett. Demjén Ferenc végtelenül hálás a feléje áradó szeretetért, ami szerinte segíti őt a gyógyulásában. Az énekes most ismét bizonyította, hogy nem adja fel könnyen: sikeres műtéten esett át, és már a gyógyulás útjára lépett.

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– írta ki a Demjén menedzsment a művész oldalára.

Gidófalvy Attila szerint Rózsi hangja utánozhatatlan, alig várja, hogy újra hallja egy koncerten (Fotó: Mirkó István)

„Harcra fel, győzni kell!”

Demjén Ferencért nemcsak a magyar emberek, de a hazai sztárvilág is aggódik.

„Demjén Rózsi a legnagyobb király! Nem akarok senkit megbántani, de olyan hangja senkinek nincs, mint neki, utánozhatatlan. És emellé még egy végtelenül jó, kedves ember, akit mindig is tiszteltem, tisztelek most is, és ez sosem fog megváltozni. Mind a ketten megharcoltunk már betegségekkel, sérülésekkel, szurkoltunk egymásnak, ez most sincs másképp! Most a legfontosabb, hogy drága Rózsi, legyen kitartásod és türelmed és ne felejtsd el, hogy mindenki drukkol neked, imádkozik érted! Nagyon várunk vissza a színpadra, és szeretnénk még jó sokáig ott látni! Szóval harcra fel, győzni kell, a zene a legjobb gyógyszer!”

– üzente Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén slágerekre épülő film főszerepeiben Marics Peti és Ember Márk (Fotó: Intercom)

Ember Márk A Demjén slágerek ihlette Hogyan tudnék élni nélküled? című film második részének forgatásán üzent lapunkon keresztül az énekesnek.