Curtis váratlan esküvője, meghalt Korda György első felesége és Kunu Márió megcsalási botránya – íme a Heti TOP5

Curtis és Judie tartotta lázban a héten a rajongókat, kiderült ugyanis, hogy még idén összeházasodnak. A jegyesek boldogabbak mint valaha, nem akarnak tovább várni a nagy napra.

Curtis és Judie boldogsága határtalan, hamarosan egybekelnek (Fotó: Szabolcs László)

Curtis édesanyja nem lehet ott az esküvőn

Széki Attila és Barnai Judit még idén egybekel, a tökéletes boldogságot azonban beárnyékolja a tény, hogy Curtis édesanyja valószínűleg kórházban lesz még a nagy napon. „Édesanyám sajnos kórházban van egy ideje, így ő valószínűleg nem tud majd bekísérni. Ha mégis ki tudjuk hozni arra az időre, akkor szeretném, ha ő jönne velem. Ha nem, akkor Tibi bátyám kísér be, a tanúm pedig a legjobb barátom lesz” – mesélte Curtis a Borsnak.

Nyaggatta fiát, hogy mikor nősül

Mint kiderült, Curtis édesanyja 2-3 éve nyaggatta a rappert, hogy ideje lenne megkérnie Judie kezét.

Anyukám már 2-3 éve sanyargatott, hogy mikor veszem már el Judie-t, így nagyon boldog volt, amikor elárultam neki a nagy hírt. Most meg kivan tőle, hogy nem biztos, hogy ott lehet. Ahogy a másik bátyám is hiányozni fog, ő még mindig börtönben van. Szomorú is miatta, hogy nem lehet velünk; csak egy fotót tudunk majd beküldeni neki” Ám lesz valaki, aki biztosan ott lesz, és ő a legfontosabb: Curtis kisfia, Doncsi. „Még az is lehet, hogy ő viszi a gyűrűt!

– árulta el Curtis és Judie, akikért egyébként az augusztus 31-én induló Ázsia Expresszben lehet majd izgulni.

