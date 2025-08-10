Curtis váratlan esküvője, meghalt Korda György első felesége és Kunu Márió megcsalási botránya – íme a Heti TOP5

Curtis és Judie tartotta lázban a héten a rajongókat, kiderült ugyanis, hogy még idén összeházasodnak. A jegyesek boldogabbak mint valaha, nem akarnak tovább várni a nagy napra.
Széki Attila és Barnai Judit még idén egybekel, a tökéletes boldogságot azonban beárnyékolja a tény, hogy Curtis édesanyja valószínűleg kórházban lesz még a nagy napon. „Édesanyám sajnos kórházban van egy ideje, így ő valószínűleg nem tud majd bekísérni. Ha mégis ki tudjuk hozni arra az időre, akkor szeretném, ha ő jönne velem. Ha nem, akkor Tibi bátyám kísér be, a tanúm pedig a legjobb barátom lesz” – mesélte Curtis a Borsnak.
Mint kiderült, Curtis édesanyja 2-3 éve nyaggatta a rappert, hogy ideje lenne megkérnie Judie kezét.
Anyukám már 2-3 éve sanyargatott, hogy mikor veszem már el Judie-t, így nagyon boldog volt, amikor elárultam neki a nagy hírt. Most meg kivan tőle, hogy nem biztos, hogy ott lehet. Ahogy a másik bátyám is hiányozni fog, ő még mindig börtönben van. Szomorú is miatta, hogy nem lehet velünk; csak egy fotót tudunk majd beküldeni neki” Ám lesz valaki, aki biztosan ott lesz, és ő a legfontosabb: Curtis kisfia, Doncsi. „Még az is lehet, hogy ő viszi a gyűrűt!
– árulta el Curtis és Judie, akikért egyébként az augusztus 31-én induló Ázsia Expresszben lehet majd izgulni.
A Házasság első látásra sztárját gyanúsítottként idézték be a volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt. A Bors ott volt a helyszínen, ahol zárt tárgyalást rendeltek el. A bíróságon kiderült, hogy Fecső Judit volt férje, gyermekének apja, távoltartási végzést kért exneje ellen. Az ítélet értelmében a bíróság elrendelte a távoltartási végzést, ami december 6-ig van érvényben. Judit a döntést tudomásul vette, a tárgyalás után pedig így nyilatkozott:
Elfogadtam, amit a bírónő mondott, és december 7-re sem tervezek semmi akciót, én már békét szeretnék. Csak az a célom, hogy a lányom és az apja kapcsolata rendeződjön.
Kunu Márió kisebb nagyobb megszakításokkal éveken át próbált hűséges lenni feleségéhez, Szandihoz, ám a dalszövegeiben egyre gyakrabban jelentek meg árulásról, távozásról és fájdalomról szóló sorok. Mintha tudat alatt már akkor írta volna a történetet, amit később maga tett valósággá. Kunu Márió bevallotta: amikor boldogságáról írt dalszövegeket, az senkit nem érdekelt, amikor azonban egy-egy sor erejéig belekerült a dalaiba, hogy „elmentél”, vagy hogy „megcsaltál”, rögtön felfigyeltek rá. Az énekes egyre gyakrabban írt hasonló dalszövegeket, mígnem – gyakorlatilag önbeteljesítő jóslatként – valósággá váltak az eleinte még fikciós elképzelések.
Kovács Iby és Korda György a hatvanas években ismerkedtek meg egymással és azonnal szerelem szövődött kettejük között, amitt gyors esküvő követett. A frigy azonban nem tartott sokáig, különváltak útjaik, csak hogy papíron nem váltak el, több mint húsz évig házasok voltak. A válásra végül akkor került sor, amikor Korda György megkérte Balázs Klári kezét, és az anyakönyvvezető figyelmeztette, hogy még házas. Korda György és a közelmúltban elhunyt volt felesége között baráti kapcsolat maradt fenn, sőt úgy tudni, Kovács Iby Klárival is jó viszonyban volt.
