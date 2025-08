Curtis a váratlan esküvőjéről: „Anyukám már 2-3 éve sanyargatott, hogy mikor veszem már el Judie-t”

Minden bizonnyal már öt évvel ezelőtt megfogalmazódott Curtisben az a gondolat, hogy szeretné, ha ismét igazán boldog lehetne egy lány mellett. Ugyan csak idén írta meg a Szerelmes leszek a nyáron című slágerét, de minden sora olyan, mintha a múltat, azt a bizonyos nyarat idézné: „Szerelmes leszek a nyáron, jön majd egy lány, aki aranyat ér. Megjegyzem a neved, a számod, részegen lesz, aki hazakísér”.

Curtis és Barnai Judit alig várják, hogy egybekeljenek (Fotó: Markovics Gábor /Bors)

Barnai Judit és Curtis esküvőjére még idén sor kerül

Így szól a dalszöveg, és mostanra már biztosak lehetünk benne, hogy valóban van egy lány a rapper életében, aki aranyat ér: ő Barnai Judie, aki már öt éve van társként mellette. Most pedig elhatározták, hogy új szintre emelik a kapcsolatukat, és nem is jövőre, hanem már idén összeházasodnak! Curtis a lánykérést is romantikusra szervezte, minden bizonnyal ez esküvő is örök emlék marad.

Curtis barátnője is nagyon készül az esküvőre

Judie már a ruhapróbán is túl van, arcán ragyogó mosollyal vette fel egymás után a szebbnél szebb menyasszonyi ruhákat. Látszik rajta: a boldogsága felhőtlen.

„Nagyon izgatott vagyok, de jó érzés, hogy itt tartunk Attival. Nem gondoltam volna, hogy öt évvel a megismerkedésünk után itt fogok ülni egy esküvőiruha-szalonban, és az esküvőnkre készülünk.”

Soha semmit nem erőltettem Attira, sem az eljegyzést, sem az esküvőt, utóbbit is ő dobta fel. Azt mondta, hogy szeretné, hogy Széki legyek.

„Az Ázsia Expresszbe utaztunk ki, amikor a parton ülve megkérdezte, hogy nem szeretnénk-e már idén összeházasodni, én pedig azt mondtam, hogy nagyon szeretném” – árulta el a sportoló a hot! magazinnak.

Így tehát már idén sor kerül a nagy napra, de természetesen nemcsak Judie izgatott, hanem a vőlegénye is.

„Eddig nem is voltam annyira, de most, hogy az öltönyöket próbálom, egyre élénkebb bennem, hogy ez tényleg megtörténik. Már volt egy esküvőm, de akkor nem éreztem azt, amit most. Azt hiszem, ezt kell érezni” – magyarázta Curtis.

Judie több csodás menyasszonyi ruhát is felpróbált, és mindegyikben gyönyörű volt (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Judie: „Már így is hatvan főnél tartunk”

Mivel a kosárlabdázó még aktívan játszik, nagy esküvőre nincs lehetőség. Ahogy fogalmaznak: egy kicsi, szűk, családi és baráti társaságban történő házasságkötésről van szó. Persze, kinek mi a kicsi…

„Már így is hatvan főnél tartunk. Másnál a nagy esküvő ennyi, nekünk a szűk körű sikerült így. A nagy valószínűleg 300 fős is lesz, de csak jövőre” – árulta el Judie, majd néhány részletbe is beavatta az olvasókat. „Biztosan nem teszünk fogadalmat; egy nagyon egyszerű, mégis szeretetteljes esküvőt akartunk, mindenféle kötelező elem nélkül. Ennél sokkal lazábbak vagyunk, az ilyen kötöttségeket sosem szerette egyikünk sem.”

Az is szokás, hogy a ruhát nem mutatjuk meg a párunknak, én mégis megmutattam, mert kérte. Oda és vissza volt tőle, hogy milyen szép vagyok.

„De még lánybúcsúm sem lesz, maximum ebédelek egyet a barátnőimmel.”

„Nekem pedig nem lesz legénybúcsúm” – csatlakozott Curtis a menyasszony szavaihoz. „A koncertek miatt amúgy is kéthetente tartok egyet!” – nevetett.