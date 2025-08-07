Megszakad a szív: elhunyt Korda György felesége

Fekete napra ébredtünk augusztus 7-én, csütörtökön. Futótűzként terjedt szét a médiában a hír, hogy meghalt Korda György felesége. A magyar zene koronázatlan királya és Kovács Iby 20 éven át voltak házasok, de csak papíron. A házasságkötésük után rövid idő elteltével már nem is éltek együtt, a baráti kapcsolatuk annyira megmaradt, hogy a válásra csak Balázs Klári miatt került sor - írja a Vaol.

Kovács Iby és Korda György az esküvőjükön

Fotó: smagpictures.com

Korda György első feleségének híres színész volt az első férje

Korda György első házassága volt, amit Kovács Ibolyával kötött. Ám az énekesnőnek nem az első férje volt. Először Szabó Gyula színésszel kötötte össze az életét, akit még a főiskolai évei alatt ismert meg. Korda György 1958-ban, a sorkatonai szolgálat évei alatt kötött házasságot Kovács Ibolya operett-énekesnővel. Hiába volt nagy a szerelmük, a frigy nem lett hosszú életű. Mint azt már írtuk, a házasságukat mégsem érvényteleníttették, ezért papíron több mint 20 évig tartott. Korda György egy kedves barátját gyászolja, hiszen a jó kapcsolat megmaradt közöttük, sőt Balázs Klárival is barátságban voltak.

Korda György 1968-ban

Forrás: Fortepan / Szalay Zoltán

Balázs Klári miatt váltak el Korda György és felesége

A zenész csak akkor jött rá arra, hogy hivatalosan még házas ember, amikor megkérte Balázs Klári kezét. Nem is tudtak összeházasodni, amíg Korda György el nem vált.

...amikor 1980-ban Klárit szerettem volna feleségül venni, az anyakönyvvezető azt mondta: művész úr, nem nősülhet meg. Miért nem? Mert felesége van, Kovács Ibolya. Húsz év után felhívtam: Ibikém, el kéne válnunk. Mire ez a nagy sietség?

– írta meg az emlékezetes történetet a Bors.

Amikor megtörtént csak akkor jöhetett az anyakönyvvezető. 1981-ben házasodtak össze és több mint negyven éve élnek boldogságban.

Kovács Iby is híresség volt

Kovács Ibolya híres operett színésznő volt. 1934-ben született Mezőkovácsházán, a magyar operett egyik kiemelkedő primadonnája volt, akit pályafutása nagy része a Fővárosi Operettszínházhoz kötött. Számos emlékezetes szubrett‑ és primadonna szerepet alakított az olyan operettekben, mint a Cigányszerelem, Riviéra, Boccaccio, Pompadour és Hello, Dolly! Olyan legendás művészekkel dolgozott együtt, mint Latabár Kálmán, Feleki Kamil és Honthy Hannával. Vendégként játszott a Petőfi Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban. Rendszeresen fellépett a Turay Ida Színházban is. Kovács Iby, 91 éves korában halt meg.