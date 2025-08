Megszakad a szív: Curtis édesanyja nem lehet ott az esküvőn

A témában Széki Attila Curtis is megszólalt a Borsnak, elárulva:

Nyilván senki sem úgy áll egy házassághoz, hogy kenyértörés lesz a vége. Ez nyilván nagy törés volt bennem is, és miután elváltunk a kisfiam anyukájával, nem gondoltam, hogy valaha még házas leszek. De Judie csodálatos társ, aki megérdemli ezt

– szögezte le határozottan a rapper, majd hozzátette, jól működik náluk a mozaikcsalád-felállás: Judie remekül kijön a napokban hatodik szülinapját ünneplő Doncsival.

„Ez fontos kritérium volt számomra: a páromnak jól ki kell jönnie a fiammal. Szerencsére, Judie-val nagyon jó barátok, sok időt töltünk együtt, sőt, a napokban a Megasztár forgatásai alatt volt, hogy Doncsi nálunk volt, s míg én a stúdióban voltam, addig ők kettesben voltak. Hálás vagyok, amiért ilyen jó a kapcsolatuk” – összegezte Curtis.

Jóban van Curtis és Barnai Judit családja is

A sztárpár családjai jól kijönnek egymással, ez igaz a leendő anyósok esetében is.

Judie Curtis édesanyjával való kapcsolatáról elárulta:

„Sziszis mami, ahogy mi nevezzük, nagyon kedves velem. Nagyon nagy szerencsém van az »anyóssal«, már az elején nagyon megszeretett, lehet, hogy jobban is mint Atit!” – viccelődött.

S hogy fordítva mi a helyzet? Curtis hogy vágódott be az anyósnál?

„Na ott már azért nehezebb a helyzet! De most már azt kell, hogy mondjam, zökkenőmentes lett az egész, nagyon megszerették egymást! A két család nagyon jól kijön egymással, ennél többet nem is kívánhatnék” – hatódott meg Barnai Judit Judie.

Barnai Judit elképesztően szép és csinos menyasszony lesz (Fotó: Bors)

Hogy van Curtis édesanyja?

Curtis a hot! magazinnak beszélt édesanyja állapotáról. A rapper nem titkolja, szeretné, ha édesanyjával sétálhatna az oltárhoz, de erre pillanatnyilag sajnos nem sok esélyt lát.

„Édesanyám sajnos kórházban van egy ideje, így ő valószínűleg nem tud majd bekísérni. Ha mégis ki tudjuk hozni arra az időre, akkor szeretném, ha ő jönne velem. Ha nem, akkor Tibi bátyám kísér be, a tanúm pedig a legjobb barátom lesz. Anyukám már két-három éve sanyargatott, hogy mikor veszem már el Judie-t, így nagyon boldog volt, amikor elárultam neki a nagy hírt. Most meg kivan tőle, hogy nem biztos, hogy ott lehet. Ahogy a másik bátyám is hiányozni fog: ő még mindig börtönben van. Szomorú is miatta, hogy nem lehet velünk; csak egy fotót tudunk majd beküldeni neki” – árulta el a rapper, aki a magazinnak azt is elmondta, hogy kisfia, Doncsi fontos szerepet kap majd az esküvőn.