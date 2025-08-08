Ő volt Korda György néhai felesége: az operett primadonna, aki örökre nyomot hagyott a színpadon – Fotók

Korda György első felesége, Kovács Iby színésznőként és énekesnőként évtizedeken át a magyar operett polihisztor élvonalában állt. 1934‑ben született, 1950–1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt.

Kovács Iby, Korda György , Balázs Klári (Fotó: Szabolcs László)

Korda György felesége volt húsz évig

Kovács Iby a diplomaszerzés után a Fővárosi Operettszínház tagja lett, színpadi pályafutása mellett vendégprodukciókkal is szerepelt a Petőfi Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban. 1993 óta szabadfoglalkozású színművésznő, sokszor lépett fel a Turay Ida Színházban is.

Különösen emlékezetes alakításai voltak olyan darabokban, mint Cigányszerelem vagy a Marica grófnő, előadásait országszerte lelkesedéssel fogadták.

Élete során két ismert művésszel kötött házasságot: először Szabó Gyula színésszel, aki főiskolai évfolyamtársa volt, később pedig Korda György énekessel. Bár a kapcsolatuk hamar véget ért, hivatalosan nem váltak el – papíron több mint 20 évig voltak házasok. A válásra csak akkor került sor, amikor Korda György megkérte Balázs Klári kezét, és az anyakönyvvezető figyelmeztette, hogy még házas. Korda György és volt felesége között baráti kapcsolat maradt fenn, sőt úgy tudni, Kovács Iby Klárival is jó viszonyban volt.

Kovács Iby – a magyar operett egyik igazi primadonnája – pályafutása igazán fényes és sokoldalú volt. A Budapesti Operettszínház mély hálával és tisztelettel emlékezik rá. Hangja, színpadi kisugárzása és előadásmódja nemcsak hazai, hanem nemzetközi közönség számára is emlékezetes volt.

Korda György így emlékszik néhai feleségére

Az énekes egykori felesége iránt érzett tiszteletből, többszöri megfontolásra, végül csak a Borsnak mesélt emlékeiről:

Én akkoriban egy kezdő énekes voltam, ő pedig már elismert színésznő. 21 éves voltam, ő már túl volt egy házasságon – Szabó Gyula volt az első férje, akivel együtt járt a főiskolára. Négy hónapnyi házasság után bevittek sorkatonának. Fiatalok voltunk, és bár végül elváltunk, baráti viszonyban maradtunk.

A színésznő sokat jelentett az akkor még pályakezdő fiatalembernek: