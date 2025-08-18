UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Curtis a mozikcsaládról: „Szerintem ez a normális, ilyenkor mindig a gyereket kell nézni"

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 15:02
esküvőcsalád
Széki Attila, azaz Curtis, feleségül vette szerelmét, Barnai Judit Judie-t, aki az esküvőn is szeretettel fordult a rapper kisfia felé is. Curtis szerint jól működik náluk a mozaikcsalád, ráadásul nagy öröm számára, hogy fia előtt ígéretes jövő állhat újpesti focistaként.
Hétfőn fontos mérföldkő érkezett Széki Attila, azaz Curtis életébe. Feleségül vette szerelmét, a sztárkosaras Barnai Judit Judie-t. Az esküvőn fontos szerepe volt Curtis kisfiának, Doncsinak. Az esküvőn, ahol csak a Bors lehetett jelen, egyértelműen látszott, hogy milyen szeretettel bánik a friss feleség a kisfiúval. S ez nem csak a látszat.

curtis judie esküvő
A legfrissebb sztárházaspár az Újpest FC otthonában, a Szusza Ferenc Stadionban (Fotó: Bors/Bánkúti Sándor)

Curtis: „Mindig a gyereket kell nézni”

Curtis a Borsnak elárulta, náluk jól működik a „mozaik-család” felállás, mondhatni, mindenki jóban van mindenkivel.

Judie nagyon jól kijön Doncsival. Ez fontos szempont volt a kapcsolatunk kezdetén, elengedhetetlen, hogy a párom szeresse a kisfiamat” – szögezte le a rapper, aki azt is elmondta, hogy úgy látja, Doni anyukájának a párja is jól bánik a nemrég hatodik szülinapját ünneplő focistacsemetével.

Doncsi édesanyjának is van párja, ismerem is őt, és elmondhatom, hogy amíg olyan párja van, mint most, nekem ezzel nem is lesz problémám. Látom, hogy viszonyul Doncsihoz, nagyon kedvelik egymást

– árulta el Curtis, majd mosolyogva hozzátette:

Szerintem ez a normális, ilyenkor mindig a gyereket kell nézni. Nem az egót és sértettséget. De nincs is ilyenről szó: baj lenne, ha még sértettség lenne bennünk, több mint hat éve külön vagyunk” – tette hozzá.

Curtis esküvője egyik főszereplője volt a hatéves kisfiú: a gyűrűket is ő vitte (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Focista lehet Curtis kisfia

Curtis a kisfia kapcsán azt is elmondta, hogy nem bánná, ha egy napon hivatásos focista lenne: jó úton halad efelé.

Remélem, Doncsi focista lesz és nem rapper!” – nevetett Curtis. „Nagyon ügyes, »meglepő módon« az Újpestben játszik. Nagyon jó érzéke van hozzá, az edzője javasolta is, hogy vigyük külön edzésekre, annyira tehetséges. Persze, még kicsi, de örülnék, ha focista lenne belőle!” – mosolygott a büszke apuka.

 

