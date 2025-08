„Mindig számíthatsz rám” – Curtis megható üzenettel köszöntötte kisfiát: ez a kedvenc programjuk Doncsival

A Megasztár zsűritagjaként és rapperként ismert Curtis (született Széki Attila) megható poszttal köszöntötte fel kisfiát, Doncsikát annak hatodik születésnapja alkalmából. Curtis Instagram-oldalára feltöltött képes bejegyzésben bensőséges, szeretettel teli szavakkal fordult gyermekéhez, amely megérintette követőit is.

Curtis kisfia 6 éves lett a mai napon, édesapja megható üzenetben köszöntötte (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Curtis koncertezés és dalok írása helyett ezúttal kisfiának üzent

„6 éves lettél… Elképesztő, hogy rohan az idő, és te egyre nagyobb fiú leszel. Mindennél jobban szeretlek, és bármi történhet, te mindig számíthatsz rám! Isten éltessen Doncsikám!” – írta a rapper a posztjában.

A megható sorok mögött ott rejlik egy büszke apa őszinte rajongása fia iránt. Curtis ritkán enged betekintést a magánéletébe, de ha a kisfiáról van szó, mindig különleges érzékenységgel szólal meg. A bejegyzés rövid idő alatt rengeteg kedvelést és kommentet kapott, sok követő jókívánságokkal árasztotta el a posztot.

„Doncsika a születésnapját ma édesanyjával tölti” – információink szerint. A nagy dínomdánom viszont hétvégére van időzítve: Curtisék ugrálóvárral, kerti bulival, barátokkal és ovistársakkal készülnek, hogy a kisfiúnak igazán emlékezetes legyen a hatodik születésnapja.

Curtis párja Judie, közben esküvőjüket szervezi (Fotó: Instagram / curtis4ker / hot! magazin)

A rapper karakter mögött főállású apa

Curtis korábban már több interjúban is beszélt arról, mennyire megváltoztatta őt az apaság: kiegyensúlyozottabbá és céltudatosabbá vált, és legnagyobb inspirációját is kisfiától meríti. A rapper számára Doncsika nem csupán a legfontosabb ember az életében, de sokszor zenei munkásságának is egyfajta mozgatórugója. Az apai szerep, ahogyan ő fogalmazott, új értelmet adott a mindennapjainak.

Ahogy Doncsika nő, Curtis is folyamatosan fejlődik apaként

Az ismerősei és rajongói szerint Curtis az elmúlt években sokat fejlődött nemcsak művészként, hanem emberként is – és ebben a folyamatban fia kiemelkedő szerepet játszik. A rapper több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Doncsikával töltött ideje a legértékesebb számára, és mindig igyekszik példát mutatni neki.

Curtis elárulta a Borsnak, hogy az egyik kedvence elfoglaltságuk a focizás:

Én ezt már nagyon vártam, hogy a fiam akkora legyen, hogy mi már együtt tudjunk focizni, illetve, hogy együtt tudjunk mindenféle fiús programot csinálni, mert én nagyon szeretek vele lenni és úgy látom, hogy ő is velem. Az nagy öröm számomra, hogy ez az apa-fia kapocs folyamatosan épül és erősödik köztünk

– nyilatkozta a Borsnak.