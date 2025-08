Megrázó vallomás: majdnem meghalt a Farm VIP sztárja

Szalontai Szilvi a TV2 Farm VIP című reality-műsorának egyik emlékezetes szereplője volt. A talpraesett, energikus és őszinte nő már akkor is kilógott a mezőnyből, és a képernyőn kívül is megmaradt aktív, céltudatos személyiségnek. A műsor óta sok minden történt vele – utazás, új projektek, jótékonykodás és egy majdnem végzetes amerikai kaland is. Ezekről mesélt most lapunknak.

A Farm VIP sztárja, Szalontai Szilvi egy új projekten dolgozik

(Fotó: Szalontai Szilvi)

Rendszeresen jótékonykodik

Az egykori modell és énekesnő jelenleg egy teljesen új projekten dolgozik, azonban részleteket nem szeretett volna megosztani, ugyanis – mint mondja – az ötlet annyira egyedi, hogy könnyen lemásolhatják.

„Ez egy szociális célú kezdeményezés, embereken segít, és jelenleg nincs hasonló létesítmény Magyarországon. Ha elindul, szívesen mesélek róla részletesen is” – kezdte. Szalontai Szilvi egyébként is híres empatikus természetéről. A jótékonyság, mások segítése szinte természetes része az életének – még akkor is, ha ez a mai világban nem mindig egyszerű.

„Én az a típus vagyok, akitől mindig segítséget kérnek. Tudod, amikor az utcán sétálsz több ezer ember között, valahogy mindig hozzám jönnek oda. Valószínű, hogy az empátia rám van írva. Nagyon szeretek segíteni, legyen szó emberekről vagy állatokról. Furcsa, de itt, Budapesten néha nehéz segíteni. Vidéken születtem, ott az emberek nem félnek egymástól, de itt, ha például odamegyek egy idős emberhez, hogy segítsek kinyitni az ajtót, vagy cipekedni, akkor néha rám förmednek, hogy „Jézusom, mit akarok, hagyjam békén!” Mintha mindig azt gondolnák, hogy hátsó szándék van mögötte. Nehézkes a bizalom, sajnos” – részletezte.

Imád utazni

A nyári élményekre terelődve kiderült, hogy Szilvi életében az utazás állandó része a mindennapoknak. Nemcsak kikapcsolódásként, hanem életformaként is jelen van.

„A párom munkája miatt sokat utazunk. Voltunk Cipruson, Isztambulban, Horvátországban. Mindig máshol tartózkodunk. Bőröndből élünk, de én ezt már megszoktam, Amerikában is sokat éltem, szóval nekem ez természetes. A bőröndbe pakolás például tíz perc alatt megvan, mert már annyira rutinos vagyok. Sokan belefáradnak, de én nagyon szeretem. Imádom az új kultúrákat, városokat, ételeket, táncokat felfedezni. Befogadó típus vagyok, minden új élményt szívesen fogadok” – fejtette ki.