„Éreztem, hogy Anya és Fecó is velünk volt” – nem bírta ki könnyek nélkül, színpadon fakadt sírva Keresztes Ildikó

Keresztes Ildikó augusztus 8-án ünnepelte születésnapját, ezen a napon pedig éppen egy Balázs Fecó emlékkoncerten lépett fel. Az énekesnő korábban a Borsnak adott interjújában elárulta: elképesztően fontos számára, hogy aznap is a szakmájának, a hivatásának élhet, és azt csinálhatja, amit szeret; hisz benne, hogy nincsenek véletlenek.

Keresztes Ildikót alaposan megríkatta a közönsége születésnapján (Fotó: Archív)

Keresztes Ildikó édesanyja jelenlétét is érezte

Ildi legfrissebb bejegyzésében megható pillanatokat osztott meg követőivel. Fellépésén ugyanis nemcsak virágcsokrokkal köszöntötték őt a szervezők, de a közönség sem engedte el a kezét: egy emberként énekelték el neki a boldog születésnapot című dalt, az énekesnő pedig annyira sírt, hogy szóhoz sem jutott a meghatódottságtól. A megindító pillanatokat képtelenség könnyek nélkül végignézni.

„A szívem tele szeretettel. Köszönöm, hogy vagytok nekem. Éreztem, hogy Anya és Fecó is velünk volt..”

Mint ismeretes, Keresztes Ildikó júniusban veszítette el az édesanyját, de hosszú heteken keresztül nem nyilatkozott róla. Nem is csoda, hiszen ekkora veszteség után az ember egy kicsit másra helyezi a fókuszt, próbál megbirkózni az elfogadhatatlannal. Ildi lapunknak adott interjújában nemrég úgy nyilatkozott, 85 éves édesanyjának halála borzasztóan megviselte.

Aki ennyire közel volt az édesanyjához, annak óriási törés, ha elveszíti, nekem is az volt. Nagyon erősen dolgozik még bennem a gyász, ha nem is jön elő minden percben, tudat alatt iszonyatos erővel működik.

A fájdalom ellenére előre tekint, pár hónap múlva ugyanis pályafutásának 40 éves évfordulóját ünnepli majd a MOMKult-ban, október 17-én egy jubileumi nagykoncerttel.

Az énekesnő egyébként a gyász kapcsán beszélt arról is, hogy amióta elveszítette az édesanyját, még jobban, különös erővel érzi a közönség szeretetét. Nem mintha korábban nem érezte volna őket, de mostanában tényleg olyan erő árad felé rajongói felőle, amit egész egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni és nagyon jól esik neki ez a fajta támogatás.