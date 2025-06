Bálint Antónia: „Egy darabig tűrök, de ha kell, perelek”

Bálint Antónia néhány hete éppen a Borsnak beszélt arról, hogy sokévnyi kihagyás után ismét visszatért a közösségi oldalakra, ahol mostanában újra erős aktivitást mutat. Ezzel egy időben pedig meg is jelentek posztjai alatt az úgynevezett fotelhuszárok, akik hol csipkelődnek Toncsival, hol pedig messze átlépnek egy határt. Ez utóbbira találtunk egy ékes példát, Bálint Antónia pár nappal ezelőtti, születésnapi posztja alatt. Egy szerencsétlen flótás viccesnek találta, hogy képtelen állításával magára vonja a Farm VIP 2025-ben visszatért híresség és követői figyelmét. A férfi azt próbálta sejtetni, hogy köze volt a hírességhez, amikor Bálint Antónia 18 éves volt, és hogy a kapcsolatukból egy kisfiú fogant. Antónia persze azonnal reagált a kommentre és arra kérte a számára ismeretlen fickót, hogy ne írjon hülyeségeket.

Bálint Antónia reagált a kommentelő elképesztő állítására (Fotó: Bálint Toncsi)

Bálint Antónia: „Ő lehet a következő, aki kénytelen lesz szembenézni a törvénnyel”

A Bors arra kérte az átalakult, netes térben újoncnak számító Toncsit, hogy meséljen az eddig szerzett negatív tapasztalatairól. „Erre az úriemberre most nem is térnék ki részletesen, hiszen ő csak egy a néhányból, aki az utóbbi időben úgy érezte, hogy valami szemenszedett hazugsággal igyekszik magára irányítani a követőim figyelmét. Annyit mondanék csak róla, hogy akár ő is lehet a következő, aki kénytelen lesz szembenézni a törvénnyel, ha a továbbiakban is azt tervezi, hogy kitalációkkal provokál engem és a követőimet” – kezdte lapunknak Bálint Antónia, aki már régen megszerezte a harcedzettséget mind az online, mind pedig a valós térben, hiszen találkozott már korábban is elvtelen hazudozókkal. „Volt már olyan zaklatóm, aki miatt kénytelen voltam feljelentést tenni, de való igaz, hogy a netes térben történő esetek tekintetében ért némi meglepetés mostanában.

Egészen hihetetlen, hogy egyes emberek unalmukban mennyire messzire merészkednek.

Nem egyszer, nem kétszer találkoztam olyan kommentekkel, magamnál és másoknál is, amelyek bizony simán megérnének egy-egy rendőrségi feljelentést” – tette hozzá Bálint Toncsi, aki időnként még arra is veszi a fáradtságot, hogy reagáljon az őt ért támadásokra.