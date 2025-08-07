Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Szaga van a képnek” – Azahriah-t támadják a külseje miatt

Azahriah
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 07:00
kritikaJustin BieberReddit
A népszerű előadóművész a rajongói célkeresztjébe került. Azahriah átalakulása előtt rengetegen állnak értetlenül.

Úgy tűnik, Azahriah körül egyre inkább gyűlnek a sötét fellegek, legalábbis ami a rajongók véleményét illeti. Bár a Plázstól a Sziget nagyszínpadáig mindenütt ő a legnagyobb név a magyar zeneipar jelenlegi állása szerint, egyesek szerint mostanában látványosan elengedte magát – és ezt nem a művészi szabadság, hanem az igénytelenség jeleként értelmezik.

Azahriah
Azahriah koncertje bár várhatóan nagy siker lesz az MVM DOME-ban, úgy tűnik nincs élete formájában (Fotó: Czinege Melinda)

Azahriah lecsúszott?

A Redditen külön threadek születnek mostanában arról, miért jelenik meg Azahriah ápolatlanul, ha minden lehetősége meglenne rá, hogy igényes külsővel képviselje magát. Egy kommentelő kendőzetlen őszinteséggel fogalmazott:
Szerintem nem az öltözékkel van a probléma, sokkal inkább, hogy igénytelen vibe-ja van az egész fejének. Szegény szerintem sokkal helyesebb lenne, egy jó fodrász, borotválkozás után”.

Mások még ennél is keményebben fogalmaztak:
Tök loncsos itt, a tipikus »szaga van a képnek« kategória”
A közösségi oldalon többen is kiemelték: míg korábban a stílusos és titokzatos megjelenése volt védjegye, most mintha inkább szándékosan provokálná a közönséget a „lesz.rom” kinézetével.

@Azahriah: Az ember aki 800 milliót keres évente úgy néz, mint aki egy doboz sörre tarhál a parkolóban
byu/Mokas_Muzsikas intalk_hunfluencers

Azahriah Justin Bieber nyomdokaiban?

Egy elég váratlan hasonlat sem maradt el: többen Justin Bieber lecsúszott korszakához hasonlították a magyar énekest, amikor a kanadai tinibálvány drogproblémáktól és mentális gondoktól terhelt időszakában hónapokig nem borotválkozott, slampos melegítőben és szakadt pólókban mászkált Los Angeles utcáin. Biebernél ez a hanyatlás végül nyilvános botrányokhoz vezetett – 2014-ben letartóztatták gyorshajtás és ittas vezetés miatt, majd rehabra is vonult.

Azahriah-nál ugyan ilyen drasztikus fordulatok nem történtek – legalábbis eddig –, de a párhuzam sokak szerint beszédes. Az énekes, aki pár éve még a visszafogott, érzékeny srác archetípusa volt, ma inkább tűnik egy belvárosi romkocsma éjjeli árnyékának, mint stadionokat megtöltő popsztárnak.

Azahriah
Azahriah MVM Dome-os koncertjei óta furcsa átalakuláson megy keresztül (Fotó: Hajdú-Bihari Napló)

Azahriah átalakulása után van visszaút?

Persze vannak, akik szerint ez a szabadság jele: nem akar senkinek megfelelni, és pont ettől hiteles. De egyre többen érzik úgy, hogy ez már nem lazaság, hanem igénytelenség. És ha a közönsége, amely a sikerének alapját képezi, kezdi elveszíteni a hitét benne, az könnyen visszavetheti Azahriah szárnyalását.

A kérdés már csak az: vajon a magyar popsztár is eléri a „Bieber-mélypontot”, vagy időben vált, mielőtt a külső hanyatlás a karrierjére is rányomja a bélyegét?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu