„Szaga van a képnek” – Azahriah-t támadják a külseje miatt

Úgy tűnik, Azahriah körül egyre inkább gyűlnek a sötét fellegek, legalábbis ami a rajongók véleményét illeti. Bár a Plázstól a Sziget nagyszínpadáig mindenütt ő a legnagyobb név a magyar zeneipar jelenlegi állása szerint, egyesek szerint mostanában látványosan elengedte magát – és ezt nem a művészi szabadság, hanem az igénytelenség jeleként értelmezik.

Azahriah koncertje bár várhatóan nagy siker lesz az MVM DOME-ban, úgy tűnik nincs élete formájában (Fotó: Czinege Melinda)

Azahriah lecsúszott?

A Redditen külön threadek születnek mostanában arról, miért jelenik meg Azahriah ápolatlanul, ha minden lehetősége meglenne rá, hogy igényes külsővel képviselje magát. Egy kommentelő kendőzetlen őszinteséggel fogalmazott:

„Szerintem nem az öltözékkel van a probléma, sokkal inkább, hogy igénytelen vibe-ja van az egész fejének. Szegény szerintem sokkal helyesebb lenne, egy jó fodrász, borotválkozás után”.

Mások még ennél is keményebben fogalmaztak:

„Tök loncsos itt, a tipikus »szaga van a képnek« kategória”

A közösségi oldalon többen is kiemelték: míg korábban a stílusos és titokzatos megjelenése volt védjegye, most mintha inkább szándékosan provokálná a közönséget a „lesz.rom” kinézetével.

Azahriah Justin Bieber nyomdokaiban?

Egy elég váratlan hasonlat sem maradt el: többen Justin Bieber lecsúszott korszakához hasonlították a magyar énekest, amikor a kanadai tinibálvány drogproblémáktól és mentális gondoktól terhelt időszakában hónapokig nem borotválkozott, slampos melegítőben és szakadt pólókban mászkált Los Angeles utcáin. Biebernél ez a hanyatlás végül nyilvános botrányokhoz vezetett – 2014-ben letartóztatták gyorshajtás és ittas vezetés miatt, majd rehabra is vonult.

Azahriah-nál ugyan ilyen drasztikus fordulatok nem történtek – legalábbis eddig –, de a párhuzam sokak szerint beszédes. Az énekes, aki pár éve még a visszafogott, érzékeny srác archetípusa volt, ma inkább tűnik egy belvárosi romkocsma éjjeli árnyékának, mint stadionokat megtöltő popsztárnak.

Azahriah MVM Dome-os koncertjei óta furcsa átalakuláson megy keresztül (Fotó: Hajdú-Bihari Napló)

Azahriah átalakulása után van visszaút?

Persze vannak, akik szerint ez a szabadság jele: nem akar senkinek megfelelni, és pont ettől hiteles. De egyre többen érzik úgy, hogy ez már nem lazaság, hanem igénytelenség. És ha a közönsége, amely a sikerének alapját képezi, kezdi elveszíteni a hitét benne, az könnyen visszavetheti Azahriah szárnyalását.