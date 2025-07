„Nem jössz át? Csak ha...” – Azahriah-val csalhatta meg pasiját Nemazalány: kitálalt a vőlegény!

Nemrégiben elkezdődött az RTL botrányos műsora, amelyben olyan hazai sztárok próbálnak meg újra egy párt alkotni, akik korábban már szakítottak. A showban szerepel az egykori sztárpár, VV Barna és Nemazalány is, akiknek több látványos vitájuk is volt, mióta elváltak útjaik. Fenyvesi Barna tavasszal egy podcastműsorban még azt állította, hogy exmenyasszonya megcsalta őt, most pedig kiderült, hogy a történetben maga Azahriah is érintett lehet...

Fenyvesi Barna szerint Nemazalány megcsalta őt (Fotó: Bors)

Nemazalány és Fenyvesi Barna között szó sincs békéről

Belenéztem a telefonjába, éreztem, hogy valami nem stimmel. Hajnali háromtól reggel nyolcig nem végeztem azzal az időszakkal, amikor mi együtt voltunk. Tehát nem régebbi dolgokat kerestem vissza… Képzeld el, hogy férfiként ott fekszel mellette, és elolvasod az üzenetet, hogy: itt egy pók a falon, nem jössz át leszedni? És akkor írja a csávó: oké, de csak akkor, ha megint beveszed érte… Olvasom a választ: oké, rendben, mikor jössz? Mikor már velem kapcsolatban van két és fél hónapja…

– mondta akkor Halastyák Fanni exe, aki azt is megemlítette, hogy egykori párja több hírességgel és civillel is megcsalta őt.

Kiderült az igazság, Azahriah is érintett

Nemazalány tagadta az állításokat, de most az RTL műsorában egy játék során több pontos információ is kiderült a kellemetlen történésekről. A játékosoknak az volt a feladata, hogy előre meghatározott ismert személyek közül kiválasszák, ki tetszik nekik, illetve ki tetszhet a volt párjuknak. VV Barna szerint a lehetőségek között legalább nyolc olyan ember volt, akivel egykori szerelme, Halastyák Fanni (Nemazalány) lefeküdt. A játék során aztán kiderült, hogy a mostanában több botrányba is belekeveredett Azahriah is részt vehetett egy megcsalásban.

Pár évvel ezelőtt már Azahriah megcsalta barátnőjét (Fotó: Vas népe)

Azahriah Nemazalányt rávette arra, hogy csalja meg a párját?

Fenyvesi Barna ugyanis azt állította, hogy egykori párjával konkrétan Azahriah miatt mentek szét, csak eddig Nemazalány miatt nem akart róla beszélni. Szerinte Fanni az eljegyzésük után titokban a zenésszel beszélgetett és valószínűleg egy komolyabb kapcsolat is kialakulhatott köztük. Barna azt is tudta, hogy Nemazalány és Azahriah korábban 10 hónapig egy párt alkottak, így nem is lepődött meg azon, hogy ismét forró lett köztük a levegő...