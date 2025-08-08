Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Azahriah bevágta a durcát a "legényfoltos"- gatyás fotó miatt, beszólt a rajongóknak és visszavonul

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:46 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 08. 12:50
Azahriah visszavonulással fenyegette meg a rajongóit, amiért kritizálni merték elhanyagolt külseje miatt. Nagyképű posztban sérelmezi, hogy a követői csak fotózkodni akarnak vele. Durcázik, posztolgat, üzenget - mi történhetett Azahriah-val? Nem bírja az ismertség súlyát?
Nagy port kavart a Bors cikke, amelyben beszámoltunk arról, hogy a rajongók különféle netes fórumokban kikezdték Azahriah külsejét. A redditezők egy róla posztolt fotó alatt arra keresték a választ, hogy miért van szinte "szaga a képnek", vagyis miért néz ki Azahriah 800 milliós éves bevétel mellett úgy, mintha sörre gyűjtene egy parkolóban – dobták fel a témaindító kérdést.

Meg kell vallani, valóban nincs jó bőrben Azahriah - Fotó: Reddit

A "legényfoltos" gatyában pózoló Azahriah rögtön nekiugrott a Borsnak, üzengetésbe kezdett, aggódva lapunk sorsa miatt… (Meg kell nyugtassuk, nincs miért féltenie bennünket – a szerk.) Azahriah azonban nemcsak a sajtót kezdte kritizálni, amiért beszámolt a jelenségről, hanem rögtön a rajongóit is helyre tette. Kritikus hangvételű posztban kérte ki magának, hogy felháborítja, amiért vele már csak fotózkodni akarnak az emberek (bár a külseje miatt lehet, hogy ezentúl alábbhagy a lelkesedés).

Azahriah ezzel azonban nem érte be: – vélhetően sértettségből – odavágta a rajongóknak, hogy inkább visszavonul, mert "nem jó fless" a nyilvános szereplés, ha valaki „akkorában van”, mint ő. Az üzenetről ordít a beképzeltség és a sértettség, csakis azért, mert a rajongók ezúttal kritizálni merték és nem csak dicsérték a művészetét. Így vágott tehát vissza, úgy, akárcsak egy sértett tini: durcázva és jelezve, hogy októberig visszavonul. 

A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül ezt sem. Szerintük "Azi" jobban tenné, ha inkább elgondolkodna a viselkedésén, minthogy azokat bírálja, akik megtöltik neki a stadionokat. 

