Azahriah folytatta az ámokfutását: Ezt már a rajongói sem hiszik el

Azahriah láthatóan még egy jó darabig nem tervezi abbahagyni az Instagramján követhető ámokfutását: bár nemrég egy újabb visszavonulás lehetőségét lebegtette be, képtelen volt megállni, hogy ne küldjön újabb üzeneteket a nyilvánosságnak. Ezúttal azonban nemcsak az országot ostorozta, hanem saját rajongóiról is meglehetősen lekezelő hangnemben nyilatkozott. Nem csoda, hogy már a legelkötelezettebb „Azi-hívők” is kezdenek kiábrándulni belőle, hiszen példaképük viselkedésén egyre inkább a messiáskomplexus jelei mutatkoznak.

Azahriah képe, ami elindította az egész cunamit (Fotó: Reddit)

Azahriah koncertjei helyett aggasztó jeleket ad magáról

A botrány azonban nem az Instagram-sztoriknál kezdődött. Az egész azzal indult, hogy a Redditen és más közösségi felületeken rajongók kemény szavakkal kritizálták Azahriah külsejét. Többen „ápolatlannak” nevezték, volt, aki szerint „igénytelen vibe-ja van az egész fejének”, míg mások úgy fogalmaztak: „tök loncsos itt, a tipikus ’szaga van a képnek’ kategória.”

A külsejét érő heves támadások láthatóan mélyen érintették az énekest. Instagramon már-már sértődött hangnemben reagált, és nyíltan belengette a visszavonulás lehetőségét – mintha ezzel büntetné a közönségét:

Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorába vagy, mint én ilyen kicsi országban

– jelentette ki, ami úgy robbant a nyilvánosságban, mint egy időzített bomba.

Azahriah támadása a saját rajongói ellen nagy öngól volt (Fotó: Instagram)

Azahriah nárcisztikus?

Sokan úgy érzik, hogy a régi, visszafogott és értelmiségi benyomást keltő fiatal művész mára teljesen eltűnt, helyét pedig egy hírnévtől és sikertől megszédült, egyre inkább megosztó figura vette át. „Ati személyisége ott ért véget, amikor eltemette Paulsonatit és létrehozta Azit. Saját maga ellentéte lett” – fakadt ki egy hozzászóló Redditen.

A rajongóknak elege lett a kedvencükből (Fotó: Reddit)

A rajongói szerint a fejébe szállt a népszerűség

Mások még keményebben fogalmaztak:

Nárcisztikus… Pont ilyen, amikor valakinek a népszerűség a fejébe száll. Oké, létrehozott egy egyedi zenei stílust hablatyolással, de ezen kívül mit tett le az asztalra, hogy így viselkedjen? Eleve nekem már a politikai megnyilvánulásai is szánalmasak voltak, mert lehet politizálni kulturáltan is. Ha ennyire utálja a figyelmet, akkor menjen, hagyja az egészet a fenébe. De a pénz nyilván kell… más meg dolgozik éjjel-nappal, mégsem panaszkodik

– írta egy kommentelő, akivel sokan egyetértettek.