Azahriah folytatta az ámokfutását: Ezt már a rajongói sem hiszik el

Azahriah láthatóan még egy jó darabig nem tervezi abbahagyni az Instagramján követhető ámokfutását: bár nemrég egy újabb visszavonulás lehetőségét lebegtette be, képtelen volt megállni, hogy ne küldjön újabb üzeneteket a nyilvánosságnak. Ezúttal azonban nemcsak az országot ostorozta, hanem saját rajongóiról is meglehetősen lekezelő hangnemben nyilatkozott. Nem csoda, hogy már a legelkötelezettebb „Azi-hívők” is kezdenek kiábrándulni belőle, hiszen példaképük viselkedésén egyre inkább a messiáskomplexus jelei mutatkoznak.
A botrány azonban nem az Instagram-sztoriknál kezdődött. Az egész azzal indult, hogy a Redditen és más közösségi felületeken rajongók kemény szavakkal kritizálták Azahriah külsejét. Többen „ápolatlannak” nevezték, volt, aki szerint „igénytelen vibe-ja van az egész fejének”, míg mások úgy fogalmaztak: „tök loncsos itt, a tipikus ’szaga van a képnek’ kategória.”
A külsejét érő heves támadások láthatóan mélyen érintették az énekest. Instagramon már-már sértődött hangnemben reagált, és nyíltan belengette a visszavonulás lehetőségét – mintha ezzel büntetné a közönségét:
Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorába vagy, mint én ilyen kicsi országban
– jelentette ki, ami úgy robbant a nyilvánosságban, mint egy időzített bomba.
Sokan úgy érzik, hogy a régi, visszafogott és értelmiségi benyomást keltő fiatal művész mára teljesen eltűnt, helyét pedig egy hírnévtől és sikertől megszédült, egyre inkább megosztó figura vette át. „Ati személyisége ott ért véget, amikor eltemette Paulsonatit és létrehozta Azit. Saját maga ellentéte lett” – fakadt ki egy hozzászóló Redditen.
Mások még keményebben fogalmaztak:
Nárcisztikus… Pont ilyen, amikor valakinek a népszerűség a fejébe száll. Oké, létrehozott egy egyedi zenei stílust hablatyolással, de ezen kívül mit tett le az asztalra, hogy így viselkedjen? Eleve nekem már a politikai megnyilvánulásai is szánalmasak voltak, mert lehet politizálni kulturáltan is. Ha ennyire utálja a figyelmet, akkor menjen, hagyja az egészet a fenébe. De a pénz nyilván kell… más meg dolgozik éjjel-nappal, mégsem panaszkodik
– írta egy kommentelő, akivel sokan egyetértettek.
Néhányan, egyáltalán nem alaptalanul, pedig arra gondolnak, hogy Azi egyszerűen csak túltolta mostanában a mulatásit, és most érte utol a lejövő melankóliája: „Mintha elszívta volna az agyát. Egészen a visszavonulásáig komolyan lehett venni a munkásságát, de az utóbbi hetekben lerombolta, amit korábban felépített. Konkrétan már azok sem tudnak felnézni rá, akik a legnagyobb rajongói voltak, önmaga paródiája lett. Azért arra kíváncsi lennék, hogy a menedzsere mit szól az ámokfutásához” – írta egy kommentelő. Voltaképpen nem lenne meglepetés, hiszen Azahriah élharcosa a marihuána Magyarországi legalizálásának, ha a dalszövegeire jutó nettó minimum három utalást vesszük alapul.
De ez még nem minden: Azahriah bejelentette továbbá, hogy elege van a közös képekből, hiszen miért is gondolják úgy a rajongói, hogy ez jár nekik. Egy kommentelő arra világított rá, lassan nem kell aggódnia emiatt, hiszen nem is akarnak majd vele közös képet készíteni: „Basszus, 500 ember áll sorban, nincs idejük gondolom beszélgetni, akarna egy emléket. Igen, biztos kirakják meg dicsekednek vele , de ez mindig így volt és szerintem nincs vele baj. Nem tudom, mennyire marad ennyire csúcson a hírneve ilyen posztokkal.”
Az emberek véleménye egybehangzó: ha Azahriah így folytatja, hamarosan nemcsak értetlen, hanem süket fülekre is talál majd munkássága. Ahogy a Magna Cum Laude is megénekelte egykor: „Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél...” Úgy tűnik, a palotai fiú ezt elfelejtette, vagy időközben amnéziától szenved. És ezen az új, váratlanul érkező dala sem segít, amely bár a "köbányæ"címet viseli, legfeljebb egy kánikulában kint felejtett, szénsavát vesztett, kesernyés löttyre emlékeztet – de semmiképpen sem a híres magyar sör zamata jut róla az eszünkbe. De a művész szerint ez a mű megérdemli, hogy egy nap után felfüggessze a visszavonulását, amit bejelentett. Hülyét csinálva a rajongóiból, magából meg bohócot.
