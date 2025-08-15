Ilyen forrót ritkán látni! Megmutatta bomba bikinitestét Szabó Zsófi

Szabó Zsófi igencsak nagyszerű formában van, amit a műsorvezető rendszeresen meg is mutat egy-egy Instagram bejegyzésében, rajongói legnagyobb örömére.

Szabó Zsófi"> Szabó Zsófi lehengerlő formában van / Fotó: Szabolcs László

A TV2 üdvöskéje egy színes, vadító bikiniben jelent meg közösségi oldalán, követői pedig elkezdték bombázni dicséreteikkel. A sztáranyuka láthatóan gyönyörű környezetben pihente ki magát, és bár a kommentelők között akadt, aki azon elmélkedett, vajon egyedül nyaralt-e, erre a csinos műsorvezető nem is reagált.

Mindig gyönyörű

Olyan kis szép vagy Zsófi

Szép vagy

- írták a legtöbben.

Szabó Zsófi a sportot és az egészséges életmódot is szem előtt tartja, pilates iránti rajongása meg is látszik kidolgozott testén, amiről a fotót itt tudjátok megtekinteni.