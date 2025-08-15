UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ilyen forrót ritkán látni! Megmutatta bomba bikinitestét Szabó Zsófi

Szabó Zsófi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 12:30
bikini bodyműsorvezetőszexi
A műsorvezető elképesztő formában van. Szabó Zsófi fürdőruhás képéért odavannak rajongói.

Szabó Zsófi igencsak nagyszerű formában van, amit a műsorvezető rendszeresen meg is mutat egy-egy Instagram bejegyzésében, rajongói legnagyobb örömére.

<a href=Szabó Zsófi">
Szabó Zsófi lehengerlő formában van / Fotó: Szabolcs László

A TV2 üdvöskéje egy színes, vadító bikiniben jelent meg közösségi oldalán, követői pedig elkezdték bombázni dicséreteikkel. A sztáranyuka láthatóan gyönyörű környezetben pihente ki magát, és bár a kommentelők között akadt, aki azon elmélkedett, vajon egyedül nyaralt-e, erre a csinos műsorvezető nem is reagált.

  • Mindig gyönyörű
  • Olyan kis szép vagy Zsófi
  • Szép vagy 

- írták a legtöbben.

Szabó Zsófi a sportot és az egészséges életmódot is szem előtt tartja, pilates iránti rajongása meg is látszik kidolgozott testén, amiről a fotót itt tudjátok megtekinteni.

 

