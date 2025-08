„Ura vagyok a boldogságomnak” – sejtelmes sorokkal üzent Szabó Zsófi

Szabó Zsófi igen aktív a közösségi médiában. Rendszeresen örökíti ott meg élete legfontosabb pillanatait fotók és videók formájában.

Szabó Zsófi sejtelmes sorokkal üzent Fotó: Szabolcs László

Ám ezúttal a csinos műsorvezető egy különleges bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. Szabó Zsófi több fotót is megosztott, amelyeken ő valamint egy rövid szöveg is látható, amely a valláshoz kapcsolódik. A képek alapján úgy néz ki, hogy a műsorvezető élete most nagyon kiegyensúlyozott.

Ura vagyok a boldogságomnak

- olvasható Szabó Zsófi posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

Szabó Zsófiról köztudott, hogy fontos szerepet játszik az életében a hit, vallásos családban nevelkedett, de a mindennapjaiban is fontos szerepet játszik a vallás. Korábban is beszélt a hitéről, és arról, hogy hogyan segített neki megküzdeni a szorongásaival, és hogyan talált megnyugvást a vallásban.