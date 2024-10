Okosabb és könnyebb játék a tenisznél: hódít a padel

Spanyolországban már legyőzte a teniszt

Míg hazánkban kevesen hallottak róla, a padel sok országban óriási népszerűségre tett szert, Spanyolországban már többen játszák, mint a teniszt. De Svédországban, Angliában és Olaszországban is rohamosan terjed a padelezés, amit inkább párosban játszanak, mint egy az egy ellen. A Magyar Padel Szövetség 2018 tavaszán alakult, ekkor épült az első néhány hivatalos padelpálya is, azóta pedig terjedőben van a szórakoztató sport.

Fotó: HollandPázsit Kft

Papp Ákos, a Holland Pázsit vezetője Hollandiából ismerte meg a padelt néhány évvel ezelőtt, majd több pályát is építettek. “A holland gyártónk mutatta, hogy a teniszre fejlesztett műfű alap mellett már padelre kialakított műfű pálya is elérhető. Ezt a kék színéről lehet elsőre megismerni, de természetesen van, aki zöldet kér, hogy minél természetközelibb hangulata legyen a pályának. Magyarországon először teniszklubok kezdtek el padelpályákat kialakítani, ami logikus is, hiszen a padel a tenisz területének harmadán játszható, így sokkal többen tudnak egyszerre sportolni ugyanakkora területen. Viszont egyre gyakoribb, hogy magánszemélyek építtetnek maguknak pályát, egy nagyobb udvarban elfér a 200 négyzetméter területű padelpálya, az üvegfal és a kerítés miatt pedig nem kell aggódni, hogy a labda átrepülne a szomszédba” - osztja meg tapasztalatait a pázsitszakértő.

Mi a padel népszerűségének titka?

A teniszhez hasonló pontozású játék abban különbözik elődjétől, hogy sokkal gyorsabb, kevesebb futást igényel. A squashoz hasonlóan a padel elsajátítása is könnyebb, mint a teniszé, és a különböző szinten lévő játékosok is jobban tudnak egymás ellen játszani.

“Egyből beleszerettünk, hogy élvezetesebb a játék, több a labdaérintés, mint a teniszben, és az is előnyös, hogy az ízületeket kíméli, mégis tökéletesen átmozgatja a testet. Ezért is határoztunk úgy, hogy az új, fóti Holland Pázsit Műfű Centrumba mindenképp fogunk padelpályát építeni. Így minél többen kipróbálhatják ezt a felvillanyozó sportot, ráadásul gyönyörű környezetben. A játék után levezetésképp sétálhatnak egyet a kertben, ahol nemcsak megtekinthetik, hanem ki is próbálhatják a legújabb környezetbarát, 100% holland műfű típusokat.

A padelpálya speciális padel műfű leterítésével és a megfelelő alapozással került kialakításra, hogy biztonságos sportolást nyújtson minden korosztálynak, és persze megfelelően pattogjon fel róla a labda” - ismerteti a Holland Pázsit vezetője.