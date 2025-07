Kulcsár Edina nyomában – Végvári Janka, Magyarország legfiatalabb szépségkirálynője új korszakot nyit

A kritikák és közösségi médiás támadások nem rendítik meg.

Sokat elmond valakiről, hogyan fogalmazza meg a véleményét. Ha valakinek nem tetszem, elfogadom – a szépség szubjektív. De nem hat rám, mit írnak rólam.

Ez a magabiztosság ritka egy ennyi idős lánynál, de talán éppen ez emelte ki a verseny többi résztvevője közül.

A Palik Lászlóval folytatott beszélgetés egyik legszemélyesebb pillanata akkor jött el, amikor a mai udvarlási szokásokról esett szó. Janka szerint ma sok fiú megelégszik azzal, hogy „belájkolja” a lányok képeit, de ő valódi közeledést, személyes kapcsolódást várna. Palik elismerően bólogat:

Nekem szimpatikus ez a lány. Van két fiam, el is mondom nekik, hogyan kell udvarolni.

Nővére a legnagyobb támogatója és egyben a legjobb barátnője is (Fotó: Mediaworks Archív)

Irány a főváros, fókuszban a világverseny

Janka októberben lesz 18 éves, és ekkor szeretne Budapestre költözni, hogy minden energiáját a Miss World világversenyre való felkészülésnek szentelhesse. Az elkövetkezendő egy év kemény munkáról fog szólni – de ő nem ijed meg a kihívásoktól.

Szeretném kihozni magamból a maximumot. Azt, amit Kulcsár Edina kihozott magából 2014-ben.

Végvári Janka most még csak az út elején jár, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy ne csupán szépségkirálynőként, hanem inspiráló személyiségként is maradandót alkosson. És ha továbbra is ilyen őszinteséggel és belső erővel halad előre, könnyen lehet, hogy néhány éven belül már más fiatal lányok nevezik majd őt a példaképüknek.