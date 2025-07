Blága Tünde Végvári Janka szépségkirálynői címéről: „Túl fiatal ehhez!”

Blága Tünde neve már jól ismert azok körében, akik nyomon követik a hazai szépségversenyek világát. A 2023-as Miss Universe Hungary győzteseként vált ismertté, majd a TV2 Farm VIP című reality műsorában is bizonyította rátermettségét. Az egykori királynő most egészen más terepen bontogatja szárnyait, de továbbra is határozott véleménye van a szakmáról – főleg, ha fiatal indulókról van szó. Így vélekedik a friss Miss World Hungary győzteséről, Végvári Jankáról.

Blága Tünde szépségkirálynő félti a fiatal modelleket a versenyek kegyetlen világától (Fotó: Tv2)

Blága Tünde szerint Végvári Janka túl fiatal

„Szkeptikus vagyok, mert én is fiatalon, 14 évesen léptem be a szépségiparba. De azt gondolom, hogy ezt nem szabadna. Nincsen gondom Jankával, nagyon aranyos lány az interjúk alapján, meg látszik, hogy érettebb is a koránál, de a világversenyen azért érezni, hogy ott tényleg felnőtt nők vannak” – mondta határozottan.

Tünde szerint van egy életkor, amikor már nemcsak külsőleg, de belsőleg is készen állhat valaki egy ilyen megmérettetésre:

23-24 év körül van az ideális korhatár, ekkor kezdünk el tisztába lenni önmagunkkal, tudatosodni. Szerintem túl fiatal ehhez Janka ehhez

– fogalmazott őszintén.

Blága Tünde párja bemutatta barátait a szépségkirálynőnek

De hogy mi tölti ki Tünde életét mostanában? Ahogy mondja, leginkább a munka:

„Van egy cégem, ami ásványvíz forgalmazásával foglalkozik, legtöbb időmet ez köti le. Ez egy új brand bevezetése a piacra”– árulta el a szépségkirálynő.

Azonban nem csak a munka miatt pörögnek a napjai. Magánélete is boldogan alakul: párjával, Kiss Erikkel nemrég első közös nyaralásukra is sor került: „Horvátországban nagyon jól éreztük magunkat. Erik baráti társaságával voltunk. Ez volt az első közös nyaralásunk” – mesélte mosolyogva.

És ha már utazás: a nyárnak még koránt sincs vége, újabb kalandok is kilátásban vannak:

„Utazni biztos fogunk, pontos úticél még nincsen, de Olaszország nem maradhat el” – árulta el.

Blága Tünde és szerelme Kiss Erik nemrégiben romantikus esküvői fotózáson jártak (Fotó:say.yes.wedding photography)

Mesebeli volt a megismerkedés

Blága Tünde és párja, Erik egyébként egy divatbemutatón találkoztak először, ahol azonnal egymásra figyeltek. Az életüket megváltoztató, sorsszerű találkozás már több, mint nyolc hónappal ezelőtt történt és bizony rögtön megvolt a kölcsönös szimpátia. Erik elárulta: több száz nő volt jelen az eseményen, de Tünde mosolya azonnal megfogta, és már akkor tudta, hogy szeretne megismerkedni vele. Mivel a szépségkirálynő nagyon unta már, hogy minden férfi csak egy “szia, mizu-t?” volt képes odabökni, Erik egy különleges bemutatkozó videóval vette fel vele a kapcsolatot a közösségi médiában. A többi pedig azóta már a közös történetük.