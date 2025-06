„Nagyon szerettem őt” – fájdalmas veszteség árnyékolja be Végvári Janka szépségkirálynő győzelmét

Június 22-én, vasárnap este minden szempár Végvári Jankára szegeződött, a 17 éves mosonmagyaróvári lány nyerte ugyanis az idei Magyarország Szépe választást, ami azt jelenti, hogy a 2024-es királynő, Katzenbach Andrea után Végvári Janka fejére került a Miss World Hungary csillogó-villogó koronája.

Végvári Janka smink nélkül is gyöngyörű (Fotó: Markovics Gábor)

Bár a mezőny idén különösen erős volt, a nézők és a kommentelők többsége szerint a lehető legjobb döntés született, és Végvári Janka megérdemelten lett Magyarország Szépe 2025-ben. Ennek ellenére természetesen olyan vélemények is akadtak, amik szerint a jövőre érettségiző lány túl fiatal a Miss World Hungary 2025 címhez. Ő azonban nem igazán foglalkozik a fanyalgókkal, azt pedig újra és újra bizonyítja, hogy igencsak érett a gondolkodása.

A Miss World Hungary 2025 győztese amellett ugyanis, hogy szépségkirálynő lett, elnyerte a Miss Charity címet is, amiért a verseny alatt egy mosonmagyaróvári idősek otthonában segédkezett. Az önkénteskedést pedig a szépségverseny után is szeretné folytatni, így emiatt rendkívül sűrű lesz a nyara.

Végvári Janka először mesélt nagymamája elvesztéséről

Az igéző szemű szépségkirálynő arról eddig sehol nem ejtett szót, hogy boldogságát és a győzelmi eufóriát egy fájdalmas veszteség árnyékolja be. Tavaly nyáron ugyanis elvesztette azt a személyt, aki talán a legközelebb állt hozzá, és akitől nem mellesleg a szépségét, hosszú haját és kék szemét is örökölte. Ez a személy nem más, mint Végvári Janka nagymamája, aki körülbelül egy évvel ezelőtt hunyt el. Janka reméli, a nagyi odaföntről látta, ahogy kis unokáját az ország legszebb hölgyének választják.

Végvári Janka imádott nagymamája szépségét örökölte (Fotó: Végvári Janka)

„Szerintem a nagymamámra hasonlítok a legjobban. Neki volt ilyen hosszú haja, mint nekem, és neki is kék szeme volt. Ez a női vonal az, ami ilyen erős a családban. Nagymamám sajnos már nincs köztünk, tavaly nyáron ment el. Nagyon közel állt hozzám, nagyon szerettem őt, hasonló személyiség volt, mint én. Régen modellkedett, és mindig nagyon szurkolt nekem ezen a téren is. Balettiskolába is járt, tényleg egy nagyon szép hölgy volt.

A családom is mondta, hogy mama nagyon büszke rám, és tényleg néz engem odafentről

– mesélte a Borsnak meghatottan Végvári Janka.