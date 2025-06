Külföldön is imádják a legszebb magyar lányt, Végvári Jankát – ez a véleménye erről

Hétvégén választották meg Magyarország Szépét: a Miss World Hungary 2025-ben Végvári Janka lett. A mosonmagyaróvári gimnazista a kommentelők szerint is megérdemelte az első helyezést, sőt, külföldi berkekben is elismeréssel adóznak szépsége előtt.

Az idei Miss World Hungary Végvári Janka lett, a lányt már most elismerik külföldön is (Fotó: Bánkúti Sándor)

Latinos szépségnek tartják Végvári Janka szépségkirálynőt

Egy népszerű perui TikTokker, Jens Castro külön videót is szentelt a lánynak, ahol elképesztően gyönyörűnek nevezte őt, kitérve különlegesen szép, nagy szemeire is: a felvételt már több mint 290 ezren nézték meg. A kommentszekcióban a világ minden tájáról többen megjegyezték, hogy Janka olyan, mint egy latin szépség, és voltak, akik korábbi latin-amerikai szépségkirálynőkhöz hasonlították őt, utalva ezzel arra, hogy jó esélyei lesznek majd jövőre a Miss World világversenyen.

Barbie babához is hasonlítják

S ha már Miss World: a nívós szépségverseny hivatalos Instagramjára is kikerült Végvári Janka fényképe, ahol dicsérő hozzászólások érkeztek. Különböző nemzetiségű kommentelők dicsérték bájait, többen pedig Barbie babához hasonlították hatalmas szeme és széles mosolya miatt. Akadt olyan is, aki egyenesen azt írta:

„Hosszú idő után, úgy húsz éve, te vagy a legszebb Miss World Hungary. A legjobbat kívánom” – üzente Jankának.

Végvári Janka Magyarország Szépeként külföldről is rengeteg bókot kapott (Fotó: Bors)

Szeretne nemzetközileg is bizonyítani

A Bors elérte a győztes lányt, aki elárulta, örül a nemzetközi visszajelzéseknek.

„Meglepett, hogy külföldiek is csináltak rólam TikTok videókat, jó visszajelzéseket kaptam és hálás vagyok. Nagyon örülök ennek, mert szeretnék a külföldiek szemében is jól teljesíteni. Remélem, hogy nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is bizonyíthatok majd azzal, amit képviselek és teszek, és ezáltal is alkalmasnak tartanak majd a világversenyre” – fejtegette Végvári Janka, majd hozzátette:

Latina vér nincs bennem egyébként, de örülök a felvetésnek, mert gyönyörűek a latina nők!

A győzelme után pedig akadtak olyan kommentelők is, akik T. Danny exéhez, Kecskés Enikőhöz hasonlították őt, amit szintén örömmel fogadott.