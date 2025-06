A Miss World Hungary győztese, Végvári Janka szerelmi életéről vallott: „Szingli vagyok, de nem zárkózom el”

Vasárnap rendezték a Magyarország Szépe, vagyis a Miss World Hungary döntőjét, ahol az első helyezett Végvári Janka lett. A 17 éves szépségkirálynő lapunknak számolt be arról, hogy friss győztesként előreláthatólag miként fog telni a nyara.

Végvári Janka kora ellenére igyekszik éretten gondolkodni és méltón viselni a koronáját (Fotó: Bors)

Végvári Janka szépségkirálynőként igencsak elfoglalt

„Most biztos, hogy nem pihenéssel fog telni a nyaram, mert rengeteg munkám lesz: interjúk, modellkedés. Továbbá szeretném magamból a legtöbbet kihozni, mivel most tömérdek lehetőség adódott nekem szépségkirálynőként, amikkel pedig élni kell. Úgyhogy szeretnék a divat világában is kicsit jobban elmélyedni, valamint az önkénteskedést szintén folytatni akarom” – kezdte a Borsnak Végvári Janka.

A Miss World Hungary 2025 győztese amellett, hogy szépségkirálynő lett, elnyerte a Miss Charity címet is, amiért a verseny alatt egy mosonmagyaróvári idősek otthonában segédkezett. Az önkénteskedést pedig a szépségverseny után is szeretné folytatni, így emiatt rendkívül sűrű lesz a nyara. Janka azonban azt is elárulta, hogy a sok elfoglaltság mellett mennyi ideje jut a szerelemre...

A Miss World Hungary győztese vágyik a szerelemre

Nekem nincs párkapcsolatom és egyelőre jól érzem magam egyedül, illetve teljesen jól megvagyok így, csinálgatom a dolgaimat. Viszont nem vagyok zárkózott, úgyhogy ha találnék egy olyan férfit, akivel nagyon jól kijövök és jól működünk együtt, akkor még bármi lehet. Szóval jelenleg szingli vagyok, de nem zárkózom el semmitől ezen a téren

– vélekedett a 17 éves szépségkirálynő.

Végvári Janka nagyon hálás azért, hogy a szépségverseny óta rengeteg pozitív visszajelzést kap az emberektől, ugyanis ezekből a bátorító hangokból tud erőt meríteni. Továbbá családja is minden téren mellette áll és támogatja őt, ugyanis szülei nagyon büszkék rá. Janka azt is elárulta, hogy bár a verseny óta már most rengeteg feladata és kötelezettsége van, de igyekszik, hogy azért valamelyest meg tudja ünnepelni győzelmét. Így előreláthatólag tart majd egy családi összejövetelt, illetve a barátokkal bulit is szerveznek.