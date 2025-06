Idősek otthonában dolgozik Magyarország Szépe - Végvári Janka: „Próbálok a korom ellenére érettként gondolkodni”

Tegnap este lezajlott a Magyarország Szépe, azaz a Miss World Hungary döntője, ahol kiderült: ki lett az idei év királynője. Harmadik helyezettnek Csapó Dorka Katát választotta a zsűri, míg a másodiknak járó koronát Veress Eszter Emőke vihette haza. Azonban az idei győztes Végvári Janka lett, aki a verseny történetének egyik legfiatalabb szépségkirálynője, mivel csupán 17 esztendős. A Miss World Hungary idei győztese a megválasztása után pár perccel a Borsnak elárulta, hogyan élte meg végső győzelmét.

A Miss World Hungary három díjazott versenyzője: Veress Eszter Emőke, Végvári Janka és Csapó Dorka Kata (Fotó: Bors)

Miss World Hungary győztese nem gondolt erre az eredményre

Jelenleg még nem nagyon fogtam fel, hogy az én fejemre került a korona. Nagyon izgatott voltam már akkor, mikor a legjobb ötbe bemondták a nevemet, mert nem gondoltam volna, hogy beválasztanak ide, illetve kicsit izgultam is. Viszont mikor kimondták, hogy én lettem idén Magyarország Szépe, az egy euforikus pillanat volt számomra

– kezdte lapunknak Végvári Janka.

A Miss World Hungary 2025 döntőjében 16 szépség lépett színpadra azért, hogy közülük egy elnyerje ezt a rangos elismerést. Az este folyamán a versenyzők négy különböző öltözékben vonultak végig a kifutón, majd kihirdették a zsűri szavazatai alapján a top 5-be jutó versenyzőket. Ezután pedig megtörtént a koronázás, ahol kiderült, hogy ki lett idén a Magyarország Szépe verseny második és első udvarhölgye, illetve szépségkirálynője. Végvári Janka a győzelme után arról is beszámolt, hogy immáron szépségkirálynőként mit tervez a jövőre.

Végvári Janka szépségkirálynőként sem fog lazsálni

„A jövőben szeretnék több szervezethez is csatlakozni, mint önkéntes, mivel ez nagyon fontos számomra. Idén én nyertem a Miss Charity címet is, aminek keretében önkéntesként segítettem a lakhelyemen lévő idősek otthonában. Emellett szeretném majd mindenféleképpen méltón képviselni az országunkat a Miss World világversenyen. Így emiatt most elkezdek tanulni és teljes erőbedobással készülni a versenyre” – vélekedett a mosonmagyaróvári lány, aki magyar szépségkirálynőként részt vehet a világ egyik legrangosabb szépségversenyén.