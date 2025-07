Mindenkit kiborított Sebestyén Balázs feleségének halálhíre, elkeseredésről vallott a súlyos beteg sztár

Sebestyén Balázs és Sebestyén Viktória jelenleg jól megérdemelt pihenésüket töltik, ám rosszakaróik ilyenkor sem hagynak nekik nyugtot. Persze nem csak ilyen felháborító pletykák láttak napvilágot a héten, hiszen Vajna Timi szüléséről is szó esett, de Schmuck Andor állapota miatt is aggódnak a rajongók. Mutatjuk a top 5-öt.

Sebestyén Balázs szabadsága alatt sem pihenhet, álhírek terjednek a feleségéről (Fotó: Markovics Gábor)

Sebestyén Balázs feleségének halálhírére sokan felkapták a fejüket, de szerencsére csak egy borzasztó álhírről van szó. A sztáranyuka jobban nem is lehetne, hiszen épp szabadságon vannak a Balázsék műsorvezetőjével, bár persze az ilyen hazugságok némileg beárnyékolhatják a pihenést. Ráadásul sajnos nem is ez az első eset.

Nem csak Sebestyén Balázsékról pletykálnak

Természetesen a legtöbb sztár mindig a kíváncsiskodó tekintetek kereszttüzében érezheti magát, még akkor is, ha egy olyan intim dologról van szó, mint a szülés. Vajna Tímea várandóssága miatt már hónapok óta az érdeklődés középpontjában van, és ez egyre csak erősödik, ahogy közeledik a nagy nap. Sőt, sokak szerint már el is érkezett, a rajongók úgy gondolják, Vajna Tímea kislánya már világra is jött, a legnagyobb titokban.

A rajongók szerint már meg is születhetett Vajna Tímea második gyermeke (Fotó: Instagram)

Schmuck Andor betegsége miatt teljesen padlóra került

Sajnos az egykori politikus állapota nem látszik javulni, ami érthető módon a hangulatára is rányomja a bélyegét. Hiába ugyanis az életmentő kezelés, amiről A Nagy Duettben beszélt, ha nem segít. Schmuck Andor a Borsnak beszélt arról, hogy mennyire elkeseredett mostanában.

A Szerencsekerékben is szívszorító titokra derült fény

A népszerű vetélkedőben Fekete Pákó civil játékostársa volt a legügyesebb, így az adás végén a Szerencsekerék 2025-ös évadának eddigi második legnagyobb nyereményét vihette haza. A hölgy azt is elárulta, mire költi majd a nyereményt, egészen összeszorult a szívünk attól, amit elmesélt magáról.

Fekete Pákó játékostársa közel 10 milliót nyert, kiderült mihez kezd vele (Fotó: TV2)

A Miss World színpadán nem a győztes volt a legszebb

Nemrég megtartották a Miss World Hungary 2025 döntőjét, ahol a győztes a mindössze 17 éves Végvári Janka lett. És bár sokan egyet értettek a döntéssel, az is el kellett ismerniük, hogy volt, aki még nála is szebben ragyogott a színpadon, nem más, mint Sarka Kata. Az üzletasszony azóta egy újabb, fürdőruhás fotóval is megörvendeztette a rajongóit, amivel csak még inkább megerősítette ezt a tényt.