Szívszorító! Erre költi több, mint 8 milliós nyereményét a Szerencsekerék játékosa

Egy kis nyugalmat nyertem ezzel. Bevállaltam egy nagyobb lakáshitelt, így kicsit nehéz anyagi helyzetben vagyok jelenleg, egyszerre három munkahelyen dolgozom. Most végre úgy vehetek ki szabadságot az egyik munkahelyemről, hogy nem egy másik fronton kell helytállnom, hanem pihenhetek. Ezt az összeget nyilván a törlesztésre fordítom majd, illetve van egy több, mint 20 éves autóm, azt is szeretném már egy újabbra cserélni. Közel 18 éve hastáncolok, örülök, hogy ebből láthattak egy kis ízelítőt a műsorban a nézők is, de a jövőben szeretném tovább népszerűsíteni ezt a műfajt, és minél több fellépésre eljutni.