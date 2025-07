Ezek voltak Schmuck Andor legemlékezetesebb tévés pillanatai – A politikus, akiből celeb lett

Schmuck Andor nemcsak a politika világában hagyott nyomot, hanem a képernyőkön is rendszeres szereplő volt. Karizmatikus stílusa, öniróniája és őszintesége miatt a közélet egyik legkülönlegesebb alakjaként emlékeznek rá.

Schmuck Andor és Oszvald Marika a Hal a tortán című műsorban sok emlékezetes pillanatot szerzett nekünk (Forrás: TV2)

Schmuck Andor celeb pályája

Schmuck Andor, aki két nappal ezelőtt, 54 éves korában elhunyt, egyszerre volt baloldali politikus, tévés személyiség és a magyar bulvárvilág állandó szereplője. Schmuck Andor halála óta sokan emlékeznek vissza pályafutásának legszínesebb pillanataira – mi most tévés szerepléseit idézzük fel, amelyek egyedi stílusát és szerethetőségét még közelebb hozták a közönséghez.

Schmuck Andor közéleti pályáját sokszor kísérte kétkedés, ám még azok is ismerték őt, akik a politikához nem sokat konyítottak. Különös, már-már ikonikus alakja hamar megjelent a könnyed szórakoztatás világában is, ahol sajátos humorával és közvetlenségével vált népszerű figurává.

Szerepelt például a Farm VIP című valóságshow-ban, ahol egy vidéki gazdaságban kellett helytállnia celebtársaival – ő pedig bölcsességgel, tanácsokkal és jó adag iróniával fűszerezte jelenlétét. Ez a szereplés új közönséget is hozott számára, különösen a fiatalabb nézők körében. De részt vett a Hal a tortán című főzős műsorban, ahol vendégként és házigazdaként is szerepelt. Egyik-másik menüsora vagy felszolgálási stílusa nemcsak a vendégeket, de a nézőket is meglepte – ezekből több mém és idézhető jelenet született, amelyek ma is keringenek az interneten.

Dulin Metta és a politikus kapcsolata sokáig mozgatta a bulvár fantáziáját (Forrás: TV2)

A bulvár középpontjában

2023-ban meglepő módon a Kőgazdag fiatalok című valóságshow-ban is feltűnt, ahol a luxusvilágba csöppenve romantikus kapcsolatba került Kőgazdag Metta nevű fiatal szereplőtársával. A közöttük kialakult, szokatlan párosítás egyedi színfoltja lett a műsornak, és sokáig foglalkoztatta a bulvársajtót is.

Schmuck Andor Nagy Duettes szereplése volt az utolsó tévés megjelenése, ahol Sári Évivel alkotott egy igazán szórakoztató párost. Bár hamar kiestek, Schmuck Andor a műsor után nyíltan beszélni kezdett egészségi állapotáról – így derült ki, hogy egy ideje már komoly betegséggel küzd. Schmuck Andor betegsége ugyan árnyékot vetett a produkcióra, ő azonban végig méltósággal és derűvel állt a kamerák elé.