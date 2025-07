Csak a fájdalom maradt Schmuck Andor utcájában: mécsesek égnek a politikus otthona előtt – fotó

2025. július 14-én, 54 éves korában Schmuck Andor meghalt. A politikusból lett médiaszemélyiség élete utolsó hónapjaiban súlyos betegséggel küzdött, mely végül legyőzte őt.

Schmuck Andor életmentő kezelése sem szegte kedvét a mindig mosolygó politikusnak (Fotó: Mediaworks Archívum)

Schmuck Andor megrendítő tragédiája

Schmuck Andor halála megdöbbentette az országot. A korábban életvidám, mindig mosolygós közszereplő márciusban, élő műsorban vallott először nyilvánosan arról, hogy komoly betegséggel küzd. Schmuck Andor A Nagy Duett színpadán ekkor még reménykedett, bizakodva tekintett a jövőbe, és úgy fogalmazott: „egy új nagy duettet kezd” – ezúttal a betegséggel.



A nyilvánosság előtt zajló küzdelem hónapról hónapra vált egyre fájdalmasabbá. Április végén már komorabb hangnemben nyilatkozott, és tudatosította: a csata tétje nem kevesebb, mint az élete. „Vagy én nyerek, vagy a betegség” – mondta, de akkor sem veszítette el teljesen a reményt. Júniusban azonban már arról beszélt egy interjúban, hogy az orvosok szerint legfeljebb nyolc hónapja lehet hátra, ha a kezelések nem hatnak. Bevallotta, hogy lelkileg is kimerült, előfordult, hogy napokig képtelen volt felállni a padlóról.



Még július elején is folytatta a terápiákat, és egy augusztus eleji sorsdöntő vizsgálatba kapaszkodott. A vizsgálat azonban már nem történhetett meg. Schmuck Andor halála, bár orvosilag nem volt váratlan, mégis megrázta környezetét. Csütörtökön még programokon vett részt, mosolygott, kedvesen szólt mindenkihez, mint mindig. Pár nappal később már csak mécsesek világítanak háza előtt – egy nem mindennapi élet emlékeként.



Barátai és szomszédai szerint Schmuck Andor egy igazán emberi ember volt: figyelmes, közvetlen, törődő. Schmuck Andor betegsége és tragikus halála megrendítette azokat is, akik csak a képernyőről ismerték őt. Schmuck Andor betegsége végül legyőzte őt, és ezzel egy korszak zárult le csendben, fájdalmasan. A ház előtt, ahol élt ezekben a pillanatokban is sorban állnak meg a környék lakói, az ismerősök, akik mécseseket is hagytak a politikus emlékére egykori otthonánál.